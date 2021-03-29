Выбросившая на мусорку двух младенцев волгоградка попала в реанимацию

Женщине оказали медпомощь, ее состояние стабилизировалось. Фото: Юлия Данильченко

Сегодня, 29 марта, стало известно, что в «Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25» госпитализировали 37-летнюю волгоградку, выбросившую двух мертворожденных детей на мусорку. После случившегося выкидыша мать несколько дней провела дома и к врачам не обращалась. Ее доставили в тяжелом состоянии.

- После проведенного оперативного лечения находится в реанимации. В настоящий момент состояние стабильное, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Напомним, днем 27 марта на свалке в Кировском районе Волгограда сотрудники одного из мусороперерабатывающих отделений управления отходами нашли пакет с двумя недоношенными младенцами. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Прибывшие на место следователи и эксперты установили, что оба плода погибли до появления на свет. Найти их мать не составило труда. 37-летняя роженица во всем призналась.

- До последнего роженица сама не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

25 марта случился выкидыш. Волгоградка и тогда не стала вызывать медиков. Просто завернула младенцев в полиэтилен и вынесла на мусорку. Следователям она также рассказала, что дети были мертвы. Все эти дни женщина была дома, боялась идти в больницу, пока ей не стало совсем плохо. Случившееся сказалось на ее психическом состоянии.

В настоящий момент сотрудники регионального следкома проводят проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента. Прокуратура области взяла ход проверки на контроль.