Сеть клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» запустила первый в стране телемедицинский центр по репродуктологии и ЭКО

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Сеть клиник «Мать и дитя» и «РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ) запустили первый в России телемедицинский центр по репродуктологии и экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Консультировать пациентов будут врачи Клинического госпиталя MD Group, которые имеют огромный опыт работы в акушерстве, гинекологии, лечении бесплодия, молекулярной генетике.

Консультации телемедицинского центра по репродуктологии бесплатны для всех граждан России. Записаться на них пациент может на сайте doctis.ru или с помощью мобильного приложения «Доктис», пройдя авторизацию на портале госуслуг.

В выбранное пациентом время врач-репродуктолог по видеосвязи проведет беседу, а также попросит приложить результаты необходимых анализов. После изучения всей информации врач порекомендует наиболее оптимальную тактику лечения, а при необходимости соберет консилиум.

«Наши клиники представлены в 27 городах, но благодаря цифровым технологиям мы можем оказывать качественную медицинскую помощь в области репродукции еще большему количеству граждан России. Телемедицинский центр позволит будущим родителям опираться на лучшие российские и мировые практики в борьбе с бесплодием», — отметил создатель и генеральный директор группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер.

«Создание условий для повышения рождаемости — один из приоритетов государства. Важнейшую роль в решении этого вопроса играет доступность и качество медицинской помощи, в том числе за пределами больших городов. Для этого и создаются телемедицинские центры, в том числе специализированные, услуги которых доступны любому гражданину России. “Ростелеком” готов быть надежным цифровым партнером государственных и частных медицинских организаций по созданию таких центров, обеспечивая необходимую инфраструктуру, технологии, ИТ-безопасность и интеграцию с государственными информационными системами», — сказал вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

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