В Волгограде 17-летний школьник умер после вечеринки

Приехавшие врачи "скорой" констатировали смерть подростка. Фото: Юлия Данильченко

17-летний школьник из Волгограда погиб утром 28 марта в одной из квартир Центрального района. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства и причины смерти подростка.

Известно, что юноша учился в лицее №5 города-героя. Накануне вечером он вместе с друзьями отправился отдыхать. Ребята давно знали друг друга, да и родители были в курсе, где и что делают их дети. По предварительной информации, старшеклассники могли употребить немного алкоголя. Поздно ночью все легли спать, а наутро все проснулись в обычном состоянии. Какое-то время 17-летний школьник чувствовал себя нормально, ни на что не жаловался, но потом вдруг упал. Друзья вызвали «скорую», а пока ехали врачи, сами пытались оказать помощь. Но безрезультатно: прибывшие медики констатировали смерть.

Точные причины гибели подростка станут известны лишь после вскрытия. Возможно, у молодого человека были проблемы со здоровьем. Ему через две недели должно было исполниться 18 лет.

- Организована процессуальная проверка, уточняются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.