Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 марта: 122 заболевших и 5 смертей

Актуальная информация о коронавирусе в Волгограде и области на 28 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

28 марта в России зафиксировали боле 9 тысяч заболевших коронавирусом. 122 инфицированных – жители Волгоградской области. Как сообщает «КП-Волгоград» сайт стопкоронавирус.рф, регион остается на лидирующих позициях по приросту зараженных: сегодня Волгоград и область – на 13 месте. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 марта 2021 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика.

Отметим, что за последние месяцы статистика вновь заболевших значительно уменьшилась, однако ситуация остается непростой. И хотя некоторые коронавирусные ограничения снимают, пока волгоградцы живут в режиме повышенной готовности: маски в общественных местах никто не отменял, в общепитах, кинозалах, театрах сидят через одного, а в среднем 30% сотрудников остаются на удаленке.

Фото: стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки не уменьшилось число летальных исходов: коронавирус убил еще 5 человек. Это подтвердила специальная комиссия. Всего же ковид стал причиной смерти 940 волгоградцев. Сегодня 114 пациентов получили отрицательные тесты на коронавирус, их выписали. Победить ковид удалось более 50 тысячам волгоградцев из 53 тысяч зараженных.