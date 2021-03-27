Волгоградские рестораторы – омбудсмену Титову: У нас из 150 ресторанов уже 50 закрылись, на грани еще 40

Бизнесмены говорят, что с улиц города исчезли люди. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пятницу, 26 марта Волгоград с рабочим визитом посетил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. На встречу с ним в центр «Мой бизнес» пришли более сотни волгоградцев, у которых есть свое дело.

- Волгоград - город непростой для ведения бизнеса, - начал встречу бизнес-омбудсмен, благодаря чему сразу нашел поддержку в зале.

Титов признался, что в Волгограде не был давно. Но еще помнит, как приходилось защищать предпринимателей, на которых пачками заводили уголовные дела.

- Мне кажется, что сейчас лучше. Ну, после того, как произошли серьезные изменения, прежде всего, в администрации. Здесь другой губернатор, мы сегодня встречались с Андреем Ивановичем, полтора часа проговорили. Мне кажется, что он бизнесориентированный, и мы видим, что то наследие, которое было раньше, постепенно уходит. Сейчас мы общались с прокурором области, это был адекватный, нормальный разговор. Но это мне кажется. Может, у вас другое мнение? Изменилось что-то? – спросил Борис Титов у волгоградских предпринимателей. И они ответили. Честно и максимально искренне. Настолько, что некоторые позже попросили не цитировать их в СМИ, опасаясь за то, что будет еще хуже.

ОГРАНИЧЕНИЯ НАДО СНИМАТЬ

Сначала слово взяла уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Ольга Устинова. Она хорошо знает проблемы бизнес-сообщества – особенно в пандемию обращений было тысячи.

- На данный момент часть коронавирусных ограничений сохраняется, и это наша головная боль. Не все зависит здесь от нашей рабочей группы и оперативного штаба. Мы неоднократно выходили с предложением поэтапного снятия ограничительных мер, но есть определенные доводы у власти... Наша позиция, безусловно: ограничения для бизнеса надо снимать.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ БЕГУТ ИЗ ОБЛАСТИ КТО КУДА

Важную тему от лица бизнесменов поднял председатель местного отделения «Деловой России» Роман Созаруков, пояснив, что это касается, наверно, 90% всех волгоградских предпринимателей.

- Какая у нас основная проблема? Налоговая инспекция. По стране наша инспекция на первом месте по взыскиванию неуплаченных налогов, штрафов. У нас предприниматели бегут со всей области кто куда. Только к нам никто не приходит, как правило. Прессинга административного нет, со стороны правоохранительных органов он тоже снизился. А эта проблема есть.

Не все в зале нашли смелость поддержать эти слова, хотя покивали многие. Пара человек пожаловалась на вызовы на допросы и прессинг со стороны инспекции.

- Конечно, налоговые разные, в каждом субъекте свои особенности, могу сказать, что в двух субъектах руководители налоговых уже в СИЗО, - комментирует Борис Титов. - Я не знаю, насколько здесь проблема серьезная, я впервые об этом услышал сегодня. Конечно, сейчас налоговая усовершенствовала свои технологии. Они видят все, у них там космический центр в подвале в центре Москвы. Мы по многим историям разбирались. Могу сказать, что в большинстве случаев предприниматель действительно что-то не доплатил. Но в некоторых случаях налоговики признавали свои ошибки. Если у вас есть конкретные обращения по налоговой, если проявляют излишнюю ретивость и вместо того, чтобы разбираться в гражданском правовом поле, начинают писать заявления в правоохранительные органы и возбуждают уголовные дела, обращайтесь к нам. По налогам мы всегда найдем справедливое решение. Но при условии - если вы платите налоги.

РЕСТОРАНАМ - ОСОБЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Большинство же тех, кто выступал, просили Бориса Титова повлиять на изменение налогового законодательства. Особенная боль эта для рестораторов.

- Если не изменить налоговое законодательство в части ресторанного бизнеса сейчас, мы получим закрытия, банкротства и кучу людей на улице, - говорит ресторатор Александр Барков («Римини», «Мясо & Рыба»). - И нужен полный мораторий на проверки. Господдержка – это все чушь. Да, чиновники отнеслись к нам с пониманием, не мочили рестораторов, когда мы простаивали. Но все равно из 150 ресторанов в Волгограде 50 прекратили свое существование уже, и еще 30-40 на грани закрытия. Когда откроются границы, спрос упадет еще, и еще одна волна закрытий начнется. Ситуация тяжелейшая.

- Рестораторы, конечно, одна из наиболее пострадавших сфер нашего бизнеса, - согласился Борис Титов. - Хотя они получили поддержку. Я и сам закрыл ресторан в Москве. Налоги - это очень важная часть ресторанного бизнеса, и вы правильно сказали, что подавляющая часть рестораторов работает по налоговым схемам. Хорошо, когда ресторан – это дополнительный бизнес. Работать ресторанам как отдельному бизнесу очень сложно в нашей стране. Поэтому мы считаем, что рестораны должны иметь особый налоговый режим. НДС 10% и еще ряд других условий мы будем выбивать.

ГОРОД В СОСТОЯНИИ БОЛЬШОЙ ДЕПРЕССИИ

Светлана Серая, гендиректор сети магазинов "Кассандра", ответила Борису Титову на реплику «Волгоград был непростым городом для ведения бизнеса».

- Могу сказать, как сейчас. Моему предприятию 29 лет, это сеть книжных магазинов. Даже те книжные магазины, которые находятся в собственности, а это 70%, они убыточные. Трафика вообще нет. Никому ничего не нужно. Депрессия, просто какая-то большая общегородская депрессия, во всех социальных слоях населения. Город как будто выжженный, по улицам в центре никто не ходит вообще. Я считаю, что кризис уходит все дальше, глубже. И что с этим надо что-то делать.

- Спрос еще не восстановился точно. Хотя не везде. Сейчас очередь, чтобы купить машину – невозможно купить ни один автомобиль. Может, книжки не читают? Шампанского, кстати, больше не стали пить, но и меньше не стали. Поэтому спрос, конечно, это важная история, нужно этот спрос восстанавливать.

Бизнесмен Николай Лукьяненко поднял тему фиксированных цен на ряд продуктов.

- Торговые сети на некоторые виды продукции по рекомендации правительства зафиксировали цены. Что мы видим сейчас на выходе – дефицит по растительному маслу, производители сахара ждут 1 апреля, когда цены якобы будут отпущены, и они будут иметь возможность продавать товар по рыночным ценам. Мы сейчас делаем такие низкие цены за счет предпринимателей, предприниматели несут убытки, это недоплаченные налоги, неполученные зарплаты. И это в постпандемийное время - каждому предприятию такой дополнительный натиск выдерживать очень тяжело. Когда сдерживают цены на бензин, государство платит компенсации. Нельзя ли нам такую модель реализовать для продуктовых компаний, сетевого ритейла и обычных производителей?

- Про фиксацию цен – мы категорически против это. Эти решения похожи на решения из прошлого. Государство должно действовать на рынке рыночными способами и рыночным регулированием. Фиксация цен – способ нерыночный, и реально видно, что сейчас происходит - задержка сахара, масла. Она ничего не дает, кроме убытков предпринимателей.

БОЛЬШИНСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ - ПО ГОСКОНТРАКТАМ

Жаловались волгоградские предприниматели и на другие проблемы. К примеру, начисление платы за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения. С июля это коснулось очень многих сфер бизнеса, и доказать, что они ничего не сбрасывают в канализацию, люди не могут. Еще одна проблема – в сфере закупок.

- При долгосрочных контрактах, например на строительство и поставку оборудования, товаров, цены растут неконтролируемым образом, и предприниматель должен выполнять условия контракта себе в убыток, либо он уходит в недобросовестные поставщики, - объясняет президент волгоградской торгово-промышленной палаты Вадим Ткаченко. - Мы много раз предпринимателям советовали обратиться к заказчикам, но госзаказчик не идет на изменение контракта, суды тоже не поддерживают предпринимателей, говоря, что это предпринимательские риски. Когда цена меняется на 5-10%, да, это риски, когда цена меняется на 50%, предприниматель просчитать это не может, это форс-мажор в чистом виде. Сейчас Минстрой подготовил изменения в 44-й ФЗ, где предусматривает возможность изменения госконтракта при таком неконтролируемом росте цен. Но изменения касаются только договоров строительства. Нам кажется, нужно распространить изменения на большее количество договоров, в том числе договоров поставок.

- Это очень важная тема, - согласился омбудсмен. - Если будут законодательные инициативы, мы их обязательно поддержим, если не будут, инициируем, пока не дошли до этого руки. Не менее 80% обращений по уголовным делам к нам именно по госконтрактам. Поголовно - невыполнение государственных обязательств.

ОФИЦИАЛЬНО

Анна ПИСЕМСКАЯ, заместитель губернатора Волгоградской области: «Мы звоним, просим предпринимателей прийти к нам за поддержкой»

Меньше всего на встрече жаловались на господдержку во время пандемии. Некоторые предприниматели сказали, что именно эта помощь очень помогла совсем не похоронить свой бизнес в пандемию.

- На каждый рубль из регионально бюджета у нас есть полная аналитика: мы знаем, кто этой поддержкой воспользовался. 4 миллиарда 913 миллионов 400 тысяч – это сумма только региональной поддержки предпринимателей по итогам года. Причем она еще не исчерпана по одной простой причине, что предпринимателям, которые не получили эту поддержку в прошлом году, мы продлили возможность получить ее в этом году. Мы освободили на 3 месяца от арендной платы за землю, предоставленную под строительство, но, к сожалению не все предприниматели обратились. Мы звоним, просим, придите к нам с обращением, мы сумму вам перечислим – не приходят. Плюс 2,4 миллиарда на этот год запланировано. Это наши средства, региональные.