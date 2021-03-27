Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 марта: COVID-19 забрал жизни 935 человек

Большинство мер ковидной безопасности в регионе все еще действует. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область через несколько дней снимет часть карантинных ковидных ограничений, в основном касающихся пенсионеров. Однако заболеваемость коронавирусом в регионе хоть и снизилась, все же остается высокой по сравнению с другими регионами страны. За минувшие сутки в Волгограде и области зафиксировали 119 заболевших COVID-19. За последнюю неделю регион опустился на 14-е место в России по ежедневному приросту заразившихся. Остается Волгоградская область и в топ-15 по общему числу инфицированных. За год в регионе подхватили ковид 53 тысячи 159 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 марта 2021 года.

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А вот смертей пока меньше не становится. Как поясняют в облздраве, в статистику смертности летальные исходы попадают лишь полтора месяца спустя, после того, как специальная комиссия установит причину смерти. Фиксируют только те случаи, где причиной летального исхода стали непосредственно коронавирус и его осложнения. За год из нескольких тысяч волгоградцев, умерших в ковидных госпиталях, попали в официальную статистику лишь 935 человек. За последние сутки – снова 5 смертей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, за последние сутки покинули ковидные госпитали еще 116 пациентов, всего справились с болезнью более 50,8 тысячи человек. Еще часть инфекционных стационаров вскоре вернутся к работе в обычном режиме. Однако остаются на лечении в госпиталях еще более 2,2 тысячи волгоградцев.