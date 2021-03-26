НЭП и Столыпинская реформа: Борис Титов предложил волгоградцам идеи выхода из кризиса

Борис Титов предлагает волгоградцам сделать упор на развитии малых и средних перерабатывающих предприятий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 26 марта, в Волгоградскую область с визитом приехал Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Приехал, чтобы, во-первых, побеседовать с местными бизнесменами и обсудить проблемы и перспективы; во-вторых, привез проект технопарка «ВолгоградМиниПром», который презентовал главе региона Андрею Бочарову. Титов считает, что волгоградцам надо сделать упор на развитии перерабатывающих производств.

Не секрет, что 2020-й стал «убийственным» годом для многих представителей малого и среднего бизнеса. Многие предприниматели его просто не пережили. Хотя, Борис Титов отметил, что волгоградские власти много сделали, чтобы поддержать пострадавшие сферы бизнеса

«Помощь была действенной, и поэтому Волгоградская область выходит из кризиса с не самыми большими потерями», - подчеркнул уполномоченный.

Но сегодня волгоградскому бизнесу нужен план для дальнейшего развития. Борис Титов считает, что в Волгоградской области надо сделать упор на ускоренном развитии малых и средних перерабатывающих производств. И предложил проект технопарка «ВолгоградМиниПром». А еще представил программу «НЭП: «Рост для всех», которую разработал Институт экономики роста имени Столыпина.

Что это за новый НЭП?

В этой программе определены приоритетные направления, которые имеют большие перспективы и потенциал. Волгоградской области предложили сосредоточиться на четырех из них: «Экономика простых вещей», «Столыпинская реформа 2.0», «Двухэтажная Россия» и «Индустрия hightech».

Если вкратце, направление «Экономика простых вещей»

предполагает создание вокруг городов с населением более 100 тысяч жителей промышленных парков, где будут размещаться малые и средние производственные предприятия. Для них аренда и подключения к сетям будут дотироваться.

- Также проект «ВолгоградМиниПром» предлагает льготное кредитование для новых участников. В частности, кредит по программе Минэкономразвития 7%, займы микрофинансовых организаций регионов по ставке не выше 5%, специальные кредитные программы институтов развития регионов, льготный лизинг. Ставка 0% по налогу на прибыль на 5 лет и пониженная ставка после этого срока (либо пониженная ставка по УСН). Налог на имущество 0,5%. Нулевая арендная плата на первые 3 года работы предприятия и пониженная в дальнейшем. Бесплатное подключение к инфраструктуре, - перечисляют льготы и преимущества в пресс-службе Уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РФ.

«Столыпинская реформа 2.0» направлена на развитие фермерского хозяйства.

- Здесь предполагается единый сельхозналог в 5% на разницу между доходами и расходами (включая амортизацию). Причем это условие должно распространяться на все виды деятельности, включая производство пищевой продукции. Также предлагают ввести амортизацию российского оборудования на 150% от стоимости. Освободить от НДС производство и реализацию органической сельхозпродукции с отсутствием пестицидов, минеральных удобрений и ГМО, - отмечают в службе.