Таких зигзагов и на "Формуле 1" нет: почему в Волгограде не поддержали идею защитников дубов построить трассу в обход леса

Власти настаивают: рубить дубы необходимо. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В пятницу, 26 марта, Экосовет Волгоградской областной думы собрался на очередное заседание, посвященное строительству Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. На повестке дня все тот же вопрос - как возвести дорогу, причинив при этом наименьший вред лесному фонду и экологии.

Начало заседания вышло необычным. Председатель Экологического совета депутат Ирина Соловьева обвинила одного из защитников дубов адвоката Ивана Иванова в том, что он подделал документы, чтобы попасть на мероприятие. Его коллега Антон Гетманенко подавал запрос на участие и получил приглашение, а в итоге пришли двое. Возникли вопросы и к велоактивисту Михаилу Соломонову - почему он представляет интересы жителей поймы, если сам живет в Волгограде.

"ПОКА МЫ ОБСУЖДАЕМ, ГИБНУТ ЛЮДИ"

Напомним, новая дорога, которая должна соединить два уже построенных моста в Волгограде и Средней Ахтубе, неизбежно пройдет через биосферный резерват ЮНЕСКО - природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Расширять уже имеющуюся дорогу не стали, хотя такой проект тоже был. Расширять некуда, дома близко, придется переселять людей и все равно рубить деревья. Решили проложить новую. Из четырех предложенных проектировщиками вариантов выбрали тот, что пойдет через дубовую рощу и потребует вырубки тысяч взрослых деревьев. Растущие в пойме дубы стали настоящим камнем преткновения. Проект дороги уже почти готов, но еще не прошел все необходимые согласования и экспертизы.

Каждое обсуждение, а их было не мало, ни к чему не приводит. Все остаются при своем мнении. Компромисса нет. Сегодня снова на Экосовете заговорили о том, почему дубы нужно рубить, и почему другого варианта не будет.

Варианты прохождения трассы по пойме. Остановились проектировщики на красной линии. Варианта, проходящего по полям здесь нет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы выезжали в Среднеахтубинский район, проводили общественные обсуждения с жителями района, создали специальную рабочую группу, состоялись 12 рабочих совещаний, 11 из которых были выездными. Мы побывали на месте предполагаемого строительства магистрали, посетили питомники, где уже сейчас выращивают посевной материал для проведения лесовосстановительных мероприятий. Но вопрос остался, - начала Ирина Соловьева.

И в очередной раз она рассказала о том, как важно строительство мостового перехода, который планировали возвести еще в начале 90-х годов. И что при создании особо охраняемой территории природного парка изначально предполагалось, что на его земле будут и населенные пункты, и дорога в виде мостового сооружения.

- Проект решает не только экономические задачи, он еще и снизит антропогенное воздействие на пойму, - отметила депутат. Из Волгограда уйдет грузовой транспорт, воздух станет чище.

По данным ГИБДД, на участке Краснослободск - Средняя Ахтуба в 2020 году произошло 19 ДТП, в которых 3 человека погибли, 26 ранены. В этом году статистику пополнили еще два ДТП, в которых один человек пострадал и один погиб.

- Дорога существующая принимает очень много машин каждый день. У нас в хуторе начальная школа, детям невозможно перейти дорогу. У нас один светофор, а на пешеходном переходе не уступают. Водители очень часто не соблюдают скоростной режим, не соблюдают знаки, летят с нарушением всех норм. Мы переживаем за наших детей, - поделилась «Учитель года-2020» в Волгоградской области Виктория Кутнюк, которая живет в Госпитомнике.

Поддержал ее и предложил ускорить строительство еще один житель поселка Госпитомник Алексей Дюжев:

- Как жителя меня беспокоит то, что интенсивность движения сейчас очень сильная, я живу у дороги, и у меня дома трясутся стены, - заявил он. - Мы против варианта расширить существующую дорогу, так как у нас пойдут дома под снос, и у нас тоже будет вырубаться дубрава, если здесь будет строиться дорога.

Нужно уже перестать обсуждать и начать делать, считают жители. Потому что пока идут разговоры, на трассе гибнут люди.

ПОСТРОИТЬ МОСТ НА ПОЛЯХ ФЕРМЕРА И ОТРЕЗАТЬ ТРИ ДАЧНЫХ МАССИВА

Альтернативный вариант, который предложили защитники дубов, в интернете видели многие. Один из авторов этой идеи - велоактивист и член городской общественной палаты Михаил Соломонов. Трассу, по мнению защитников леса, можно проложить по полям, не затрагивая жилых домов и пойменных лесов. Правда, будет она длиннее и дороже.

В областном комитете транспорта утверждают, что это тоже плохой проект. Мало того, что он дороже, не соответствует требованиям безопасности, так еще и затронет три дачных массива на острове «Крит».

- Почему нас, жителей СНТ «Крит», никто не спросил? У нас больше тысячи участков, нас полностью отрежут новой трассой, - возмущается председатель СНТ Максим Кострикин.

Кроме того, речь идет о коммерческих интересах землевладельца, чьи поля при таком раскладе пересечет федеральная скоростная трасса.

- Мы не сможем перевести земли сельскохозяйственного назначения под прокладку трассы, - утверждает зампред облкомдортранса Роман Турченко.

ЛЮБОЙ НОВЫЙ ПРОЕКТ - ТРАТЫ ИЗ БЮДЖЕТА

Многие на Экосовете посчитали, что аргументов за выбранный властями проект недостаточно. Никто конкретно, детально не объяснил, не обосновал, чем плохи другие варианты, и почему их нельзя доработать.

- Мы, к сожалению, сегодня много времени потратили на то, чтобы обсуждать, как нужна эта дорога. Не знаю, кого мы убеждаем, все это понимают. Надо больше времени потратить на обсуждение деталей, - подчеркнул член Общественной палаты области Вячеслав Черепахин. - Потому что многие вещи жители сейчас не понимают. Например, что значит, будут отрезаны дачные общества? Я хочу напомнить, что с точки зрения законодательства ни одного проекта еще нет! Ни один не прошел экспертизу. Мы еще пока не знаем, что с гидрологией по основному проекту. Что будет с грунтовыми водами? Мое предложение - выделить время на обсуждение с проектировщиками. К этому лесу приковано огромное внимание, в том числе и из федерального центра, различных надзорных органов. Надо понимать приоритеты, что для нас важнее - дачи, дубовый лес или какие-то дома.

- Мне непонятно ваше предложение. У нас есть проектировщики, которые предоставили информацию по каждому варианту комитету дорожного хозяйства. У нас есть организации, которые имеют на это право - рисовать эти все варианты. Рисовать можно что угодно. Но любые работы, любое проектирование - это все бюджетные деньги. А кто ответит за то, что проектировщик спроектирует то, что в принципе не надо было проектировать? Почему деньги налогоплательщиков должны идти на это? Мы что, не доверяем профессионалам? – парирует Ирина Соловьева.

По мнению депутата, построить дорогу без экологического ущерба невозможно. И выбранный властями вариант – оптимальный во всех отношениях. Будут лесовосстановительные работы на огромных участках.

- Конечно, мы с вами этого не увидим, - заявила Ирина Соловьева. - Но мы же с вами живем для будущих поколений или не живем?

А ДАВАЙТЕ ВООБЩЕ НЕ СТРОИТЬ?

- Я отношусь к сторонникам альтернативных вариантов. К выбранному властями варианту предлагаю относиться критически. Все остальные рассматриваются поверхностно. Мы бы хотели более глубокого их изучения, - отметил Антон Гетманенко. - Принятый проект не соответствует требованиям действующего законодательства. Здесь есть прокуратура, она подтвердит. Я предлагаю изучить альтернативные варианты трассы именно с проектировщиками, поддерживаю предложение Черепахина.

Юрист Иван Иванов предложил вообще не строить этот пусковой комплекс. А сначала достроить мост через Волгу, расширить мосты через ерики, чтобы не было пробок, сделать по две полосы движения в каждую сторону на существующей дороге.

- Надо забыть про проект, который сейчас находится на рассмотрении.

- Нет-нет, ну это не предложение, что значит забыть? – отвечает председатель Экосовета.

- Хорошо, принять к сведению, что этот проект не имеет абсолютно никакого экологического статуса, - продолжает юрист. - Не надо поднимать никакую трассу и тратить на это несколько миллиардов. Жители Дубового оврага, Оленье как живут, спросите. Нормально они живут.

- Как вы вообще сюда попали, если критикуете органы власти?

ДЕРЕВЬЯ ЕЩЕ НЕ РУБИЛИ

Ирина Соловьева опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что под строительство якобы уже началась вырубка деревьев.

- Выезжали неоднократно представители лесничества и природного парка, был совместный выезд с природоохранной прокуратурой. Проверка показала, что в границах будущего строительства трассы никаких рубок нет, - подтвердили присутствующие.

Хотя на одном из участков неподалеку от границы планируемой трассы действительно лежат остатки множества деревьев. Но это спилы после реабилитации ерика Аверкина в районе Владимирской Слободы.

ВЫ ЧТО, БИОЛОГ?

Закончился Экосовет еще одним небольшим скандалом. На этот раз отличился велоактивист Михаил Соломонов.

- Маршрут проектируемой дороги - через реликтовый лес. Там растут дубы, которым 200-300 лет, это памятники природы. Ни один из обсуждаемых альтернативных вариантов не проработан. Проектные работы продолжаются, несмотря на протест прокуратуры, - заявил протест Михаил.

- Какое у вас образование? Биологическое? Не вам решать, реликтовые дубы или нет. Вы засорили весь интернет этими рассуждениями, - парировала Соловьева.

Михаил Соломонов ответил, что образование у него юридическое, но микрофон ему отключили. Это не помешало ему кричать с места. Не обошлось и без взаимных оскорблений.

В итоге Экосовет принял решение рекомендовать всем комитетам изучить предложения волгоградцев и подготовить ответы к выездному заседанию, которое состоится через пару недель.

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