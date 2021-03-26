Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 марта: умерло от ковида 930 волгоградцев

Пандемия идет на спад. Медленно, но уверенно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Год назад в Волгограде был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, с тех пор мы пережили две волны, полный локдаун и самую массовую эпидемию. Но сегодня наконец-то COVID-19 пошел на спад. За последние сутки, к 26 марта 2021 года, в Волгоградской области было зафиксировано всего 120 новых заболевших. Это минимальное значение за последние полгода. Такие цифры опубликовали сегодня на портале стопкоронавирус.рф. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 марта 2021 года.

Данные портала стопкоронавирус.рф

В последний раз заболеваемость на уровне плюс-минус 120 человек в сутки в Волгоградской области фиксировали в первых числах октября 2020 года. Затем последовал резкий всплеск заболеваемости. Сегодня пандемия идет на спад. Медленно, но уверенно. Число выписанных за сутки по выздоровлению после COVID-19 приблизилось к числу новых заболевших. Так за последний день победу над ковидом отпраздновали 110 волгоградцев. Их выписали и они вернулись к обычной жизни.

Инфографика Яндекса.

Хотя Волгоградская область все еще находится в числе «опасных» по COVID-19 регионов – мы все также на 13-м месте. К 26 марта 2021 года общее число заболевших ковидом в регионе перевалило за 53 тысячи человек. Точное число составляет 53 тысячи 040 волгоградцев.

Данные портала стопкоронавирус.рф

Смертельная статистика ковида тоже пока не останавливается. Сегодня в летальный список добавилось еще шесть волгоградцев. Итого, к 26 марта, в регионе от COVID-19 умерло уже 930 человек. Всего в России с начала пандемии от коронавируса скончалось 96 612 человек, переболело - 4 492 692 человека.