В Волгоградской области открылся новый ФАП

В новом ФАПе есть все необходимое. Фото: АВО

В Ленинском районе Волгоградской области открылся еще один фельдшерско-акушерский пункт. Для нескольких сотен жителей поселка Путь Ильича медицинское учреждение имеет большое значение. Ездить к врачу в райцентр может не каждый, а здание старого ФАПа грозило вот-вот обрушиться, его признали аварийным еще в 2019 году.

Современный типовой ФАП построили по программе «Первичная медико-санитарная помощь» нацпроекта «Здравоохранение». Меньше, чем за год, в поселке выросло новое здание и уже в марте 2021-го на открытии медучреждения торжественно перерезали красную ленточку.

Заведующая Ильичевским ФАП Алтын Каришева здесь родилась, потом уезжала, но вернулась в родной поселок четыре года назад, став участницей программы «Земский фельдшер». Для нее открытие нового ФАПа - огромный плюс.

- Рада и за себя, и за односельчан, - отмечает Алтын Каришева. - Мне будет комфортно здесь работать. А люди знают, что их хорошо примут, что им помогут.

В первый день работы на новом месте местный фельдшер приняла 10 жителей. Многие из них пришли не столько за помощью, сколько на «экскурсию». ФАП оценили по достоинству. Внутри - зона ожидания, кабинет, процедурная и смотровая, а также санузел, аптека и склад. Из оборудования - дефибриллятор, кислородная подушка, ингаляторы и аппарат ЭКГ. Для телемедицинских консультаций в здание провели скоростной интернет. Принимать здесь смогут 15 человек в смену. Здесь же можно будет сделать и прививку от коронавируса. Для этого Ленинская ЦРБ закупила специальные передвижные холодильники.

Олег Савченко. Ирина Симонова

По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, для поселка Путь Ильича новый фельдшерский пункт имеет стратегическое значение.

- Очень важно сельским жителям получать квалифицированную медицинскую помощь наравне с горожанами. В экстренных ситуациях счет идет на минуты, а имея в селе современный и оборудованный всем необходимым ФАП, можно спасти много жизней, - прокомментировал Олег Савченко. - В прошлом году в Ленинском районе открыли еще один фельдшерский пункт в поселке Коммунар, на очереди - село Солодовка. Это кардинально меняет картину медицинской помощи на селе. И до конца 2024 года в регионе первичное звено укрепит 101 стационарный фельдшерский пункт.