Ценные встречи Абсолютно Новой SKODA OCTAVIA в Волга-Раст-Октава

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

В эти дни каждый имел возможность познакомиться с Новой ŠKODA OCTAVIA в формате индивидуальной презентации, а также первым пройти тест-драйв и оценить все преимущества автомобиля! А после прохождения тест-драйва каждого участника ждал вкусный комплимент в виде индивидуального ланч-бокса, а также подарок - аксессуар от ŠKODA.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Для всех посетителей были предусмотрены прохладительные и горячие напитки с использованием индивидуальной упаковки.

Поделиться частичкой своего тепла с родными и близкими каждый мог с помощью «Почты Заботы», отправив пожелания или свое семейное фото, сделанное с помощью моментальной печати.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Для маленьких гостей мероприятия была отведена отдельная территория, на которой работал весёлый аниматор, и проходили интересные конкурсы. Каждый ребенок получил в подарок индивидуальный набор для творчества и сладкий леденец.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Благодаря аквагримму, многие маленькие непоседы умудрились примерить на себя несколько кардинально противоположных образов. Детям понравился не только конечный результат, но и сам процесс преображения, за которым они наблюдали с открытыми ртами. А самые активные участники смогли пройти тест-драйв на детских машинках ŠKODA и получить первое в своей жизни детское водительское удостоверение.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Для гостей были подготовлены специальная фотозона с зеркальными элементами. А также проводились тематические мастер-классы, на которых дети и их родители создавали уникальные картинки своими руками.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Пройти тест-драйв можно было всей семьей. Ведь все автомобили ŠKODA для тест-драйва оборудованы детскими креслами.

Этот автомобиль стоит один раз увидеть, чтобы понять насколько он продуман и инновационен. Пройдите тест-драйв и никакие слова уже не будут нужны!

Записаться на тест-драйв Новой ŠKODA OCTAVIA можно на сайте или по телефону: (8442)55-23-55.

Полный отчёт Вы можете посмотреть здесь.

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