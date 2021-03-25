Погода в Волгограде на март - апрель: когда закончится снег и придет тепло

До апреля волгоградцы будут ходить в теплых куртках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцы уже давно ждут весеннего тепла, но пока за окном то льет дождь, то снегопад устраивает коллапс на дорогах, то ветер крушит деревья. Синоптики Волгоградского ЦГМС рассказали, когда придет настоящее тепло, когда закончится весенний снегопад, и какая погода будет в Волгограде и области в конце марта - начале апреля 2021 года.

- Весна в Волгограде уже наступила – и календарная, и астрономическая, и климатическая. Для метеорологов весна приходит, когда среднесуточная температура переходит через 0 градусов в сторону повышения. По южным районам области и Волгограду такой переход состоялся после 15 марта, но эти градусы никого не устраивают, у нас все сразу хотят плюс 15. Ждать этого придется еще пару недель, - рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

КОГДА В ВОЛГОГРАДЕ ЗАКОНЧАТСЯ СНЕГ И ДОЖДЬ

Активная циклоническая деятельность в регионе началась с 22 марта. Сначала влияние на погоду оказал южный циклон, который вышел со стороны Черного моря. Потом он распространился еще и на территорию Каспийского моря. Так что промозглую погоду с дождем и снегом принесло в Волгоград и область именно с Каспия. Терпеть этот циклон нам придется до субботы.

- Каспийские циклоны продолжаются, как правило, трое суток, и захватывают, в основном, южные и восточные районы области, Волгоград. На севере осадки уже гораздо меньше. Этот циклон будет оказывать влияние на погоду и 26 марта 2021. Затем постепенно его действие будет ослабевать. Уже в ночь на 27 марта мы ожидаем прекращения сильных осадков. Днем 27 и 28 марта могут быть лишь кратковременные дожди, - поясняет Наталья Алатырцева.

ТЕПЛА ДОЖДЕМСЯ ЛИШЬ К АПРЕЛЮ

- Со вторника, 30 марта 2021, в Волгоградской области установится малооблачная погода, температура начнет постепенно повышаться. Ночные температуры еще будут слабоотрицательные, потому что будет ясно. По области ночью от -3 до +2ºС, в Волгограде – около 0 градусов. А днем в регионе будет +2 - +7 градусов, в Волгограде – плюс 7. Такая же погода ожидается 31 марта, а с 1 апреля 2021 года еще немного потеплеет, - рассказали в Волгоградском ЦГМС.

Только в начале апреля погода в Волгограде станет по настоящему весенней. Ночью будет около 0 градусов, днем по области пригреет до 5 - 10 градусов, в Волгограде – до 10 градусов тепла. Дальше – больше. 2 и 3 апреля столбик термометра в областном центре покажет уже +12ºС.

- Погода ожидается малооблачная, так что за счет весеннего солнца температура воздуха будет повышаться, - отмечает Наталья Алатырцева. – Значительное повышение температуры произойдет где-то с 12 по 15 апреля: среднесуточная температура уже должна перейти через отметку +8 градусов. Это важно для окончания отопительного сезона.

Напомним, отопление в Волгограде могут отключать, как только среднесуточная температура в течение пяти дней продержится на уровне +8 градусов и выше.