Волгоградские депутаты Татьяна Цыбизова и Анна Кувычко не будут участвовать в выборах в Госдуму

Фото: Государственная дума Федерального собрания РФ

Действующие депутаты Государственной думы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова и Анна Кувычко покинут парламент. Они заявили, что не будут участвовать в выборах, которые пройдут в 2021 году. Свое решение парламентарии объявили сегодня, 25 марта, на рабочей встрече губернатора Андрея Бочарова с активом регионального отделения партии «Единая Россия». Татьяна Цыбизова считает, что во время предстоящих выборов состав Госдумы претерпит процесс омоложения.

- Дума будет очень сильно омоложена по восприятию ко всему происходящему. У нас сейчас идет активно цифровизация, новые подходы в экономике, в промышленности. Это требует особой подготовки. У нас сейчас огромное число молодежи прошло школу «Лидеров России». Мы за то, чтобы новая команда была еще лучше, чем предыдущая, - заявила Татьяна Цыбизова.

О том, что Волгоградскую область должны представлять в Государственной думе новые парламентарии, сказала и Анна Кувычко.

- Главным целеполаганием движения в команде является улучшение качества жизни наших земляков. Считаю возможным для себя рассмотреть вариант неучастия в предварительном голосовании. Выбор делаю осознанно. Полагаю, что на сегодня в партии есть новые лица, новые люди, которые обладают необходимым количеством знаний, чтобы представлять интересы жителей Волгоградской области в высшем законодательном органе страны, - отметила Анна Кувычко.

Напомним, ранее стало известно о том, что Госдуму также покинет Нина Черняева. Такое заявление она сделала 5 марта на встрече волгоградских общественниц с губернатором Андреем Бочаровым.

На данный момент Волгоградскую область в Государственной думе представляют 8 парламентариев. 7 из них – это представители «Единой России», еще 1 депутат из КПРФ. Новый состав сформируют по итогам выборов в Госдуму Федерального Собрания РФ, которые состоятся 19 сентября 2021 года.