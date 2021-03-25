Четыре месяца без работы и доходов: как культура в Волгограде пережила пандемию

Театры, библиотеки, музеи, концертные залы - все было закрыто почти полгода. Зрителей развлекали и просвещали в интернете. Фото: Екатерина СИМОХИНА

25 марта – День культуры. В прошлом году он пришелся на пандемию – в Волгограде уже выявили первых заболевших коронавирусом, власти готовились к введению локдауна, который вскоре же и наступил. Если магазины и аптеки еще могли продавать товары первой необходимости, то на культурные заведения повесили большой замок - переживете, мол, без духовной пищи. Конечно, думать с утра до вечера о вирусе волгоградцы не могли. Если бы не выставки, концерты и мероприятия в онлайне, люди бы сошли с ума. Поэтому артисты, работники музеев и библиотек без работы не сидели. Последние даже бесконтактно доставляли книги тем, кто боялся выходить из дома. Чтобы не оголодали без чтения.

Больше полугода в Волгограде не работали театры. Несомненно, любителям искусства не хватало культурного досуга, а актерам – зрительских оваций. Теперь же залы хоть и наполовину, но заполнены.

Художественный руководитель «Волгоградского молодежного театра», заслуженный артист России Владимир Бондаренко:

Владимир Бондаренко признался, что было тяжело, в том числе и материально. Фото: ВМТ.

- Год выдался непростым: в 2020-ом было всего четыре рабочих месяца. Получилась большая пауза: карантин, потом репетиции. В финансовом плане было тяжело, ведь основной наш доход – это продажа билетов. Поэтому, когда разрешили репетировать, артисты с большим удовольствием приступили к работе. Сейчас заполняемость – 50%, но видно, как наши любимые зрители соскучились по культурным мероприятиям. Конечно, с нетерпением ждем, когда пандемия закончится. В планах – прийти к тому ритму работы, который был до коронавируса.

РАБОТЫ СТОЛЬКО, ЧТО ЗАБЫВАЛА ПОЕСТЬ

Светлана Солодкова заведует отделом учета и координации информационно-сервисных услуг областной библиотеки имени Горького. Для нее год в условиях пандемии прошел со знаком «+».

Светлана Солодкова работала на удаленке даже больше обычного. Фото: Юлия Мукан.

- Я, наверное, скажу крамольную мысль, но для меня это был период, благоприятный и в личном, и в профессиональном плане. В самом начале ограничительных мер был, конечно, шок, но достаточно быстро наступила так называемая «фаза принятия». Способствовали этому два личностных фактора - у меня от природы достаточно высокие адаптивные способности, и я домоседка, - признается Светлана.

В период локдауна деятельность библиотеки пришлось перенастраивать буквально на ходу.

- Я психологически разгрузилась, отдохнув от активного общения, и получила удовольствие от нового направления работы, - отмечает Светлана Солодкова. - И этой работы стало очень много. К тому же я училась в профессиональном плане тому, что мне всегда было интересно. Я потеряла шесть кило, просто забывала поесть. И если бы не заботливый супруг, к моменту выхода на работу (а случилось это уже в июне) я, наверное, растаяла бы, настолько была увлечена.

Конечно, без минусов не обошлось. Один из них отмечают многие, кто работал на «удаленке»: граница рабочего и свободного времени стерлась, что не может не напрягать.

- В целом же, несмотря на «личные плюсы» хочу, чтобы такая ситуация не повторялась. Потому что я не эгоист, и прекрасно понимаю, что для большинства это было тяжелым, а иногда и трагичным временем, - делится Светлана.