Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 марта: число заболевших приближается к 53 тысячам

За последние сутки в Волгоградской области подтвердился 121 случай коронавируса, 6 пациентов умерли Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области темпы прироста новых случаев COVID-19 продолжают уменьшаться. Снижение отмечается четвертый день кряду. 25 марта выявили 121 случай коронавируса. Ранее такие цифры фиксировались в самом начале октября. Всего за время пандемии ковид подхватили почти 53 тысячи волгоградцев, а именно 52 920 человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Волгоградская область остается на 14-м месте в стране по общему числу заболевших. В России за последние сутки вирус выявили у 9 221 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 марта 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

К сожалению, не всем пациентам с ковидом удается справиться с болезнью. В стране за сутки скончались 393 человека. В Волгоградской области сегодня подтвердились 6 летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Пандемия унесла жизни уже 924 волгоградцев.

Ковид в Волгоградской области. Данные портала стопкоронавирус.рф.

Тех, кому удается справиться с болезнью, в разы больше. С марта прошлого года COVID-19 победили 50 642 жителей Волгоградской области. За последние сутки выписались из инфекционных госпиталей и с домашних больничных 124 пациента.

Продолжает лечение в ковидных стационарах 2221 человек, в том числе 12 детей. У некоторых пациентов внебольничная пневмония. С подтвержденным коронавирусом в инфекционных больницах лечатся 1354 пациента.

В Волгоградской области коронавирус уже больше года. Пандемия кардинально изменила жизнь большинства людей. «Комсомолка» вместе с волгоградцами продолжает вспоминать прошедший год. Он получился сложным, в том числе, и для спортсменов. В проекте «Год с коронавирусом» теннисистка Наталья Вихлянцева и дзюдоист Арман Адамян рассказали, как из-за ковида изменился мировой спорт.