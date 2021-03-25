Прием в 1 класс в 2021 году в Волгограде: когда и какие документы подавать

11 тысяч первоклашек ждут в школах Волгограда. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году подать заявление в школу на запись в первые классы в Волгограде можно будет не с 1 февраля, как раньше, а начиная с 1 апреля. Набор первоклассников в 2021/2022 учебном году будут проводить 97 школ, 15 гимназий и 10 лицеев. По данным мэрии, в первый раз в первый класс 1 сентября 2021 отправится более 11 тысяч юных жителей. «КП-Волгоград» рассказывает, как изменились правила приема, какие документы нужны и как записать ребенка в школу.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В 2021 ГОДУ В ВОЛГОГРАДЕ

Подать заявление на запись ребенка в первый класс с 1 апреля 2021 можно в ту школу, лицей или гимназию, за которой закреплен ваш адрес. То есть в ближайшую к дому школу. Подать заявление можно любым из четырех способов: через интернет на сайте https://esp.volganet.ru или лично в школу по утвержденному графику; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; через электронную почту школы.

Документы принимают до 30 июня, но детей зачислят только с 1 по 3 июля 2021. Если вы хотите, чтобы ваш сын или дочь учились не в ближайшей школе, то подать документы не по территориальной принадлежности можно будет только с 6 июля 2021. Ребенка примут лишь при наличии свободных мест.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ЗАПИСИ РЕБЕНКА В 1 КЛАСС ШКОЛЫ В 2021 ГОДУ В ВОЛГОГРАДЕ

Если вы лично придете подавать заявление в школу на запись ребенка в первый класс в Волгограде, не забудьте не только оригиналы документов, но и их копии.

При подаче заявления в электронном виде для зачисления в первый класс необходимо прикрепить к нему документы (оригиналы позже показать в школе):

- копию свидетельства о рождении;

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на закрепленной территории (или справку о приеме документов на регистрацию);

- копию паспорта родителя (законного представителя);

Также при наличии: копию документа об установлении опеки или попечительства; справку с места работы о наличии права внеочередного или первоочередного приема; копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, мест за партами хватит всем волгоградским первоклашкам.

ВАЖНО!

Список закрепленных за конкретной школой домов, должен быть опубликован на сайтах школ. Там же должны подробно расписать правила приема в первый класс в 2021 году в Волгограде, а также у кого из детей есть приоритетное право на прием вне очереди.

Еще одно новшество для нашей страны: в 1 класс младших братьев и сестер должны принимать в ту же школу, где учатся старшие дети приоритетно. Даже если они проживают по незакрепленному адресу, но вместе.