Снегопад в Волгограде 25 марта: на дорогах пробки, пешеходы форсируют реки и вязнут в снежной каше

У обочин скопилась масса воды и снега. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из-за нежданного весеннего снегопада утром 25 марта 2021 Волгоград встал в 10-балльных пробках. Фуры буксуют на подъемах, еще больше затрудняя движение. Но еще сложнее, чем автомобилистам, передвигаться по городу пешеходам. Даже в центре Волгограда тротуары не чищены, не говоря уже об окраинах и спальных районах. Так что пешеходы в этот четверг форсируют реки и вязнут в снежной каше.

Автомобилисты встали в 10-балльных пробках. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На тротуарах снежная каша. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пробки на 3-й Продольной, Рабоче-Крестьянской, проспектах Жукова и Ленина (на Красном). Вторая продольная стоит в Советском районе и от Ворошиловского до Тракторного. Где еще затруднено движение.

Как сообщает «КП-Волгоград» глубина скопившихся у обочин дорог луж и снега даже в центре Волгограда местами превышает 10 - 15 сантиметров. По данным Волгоградского ЦГМС в городе уже выпало до 20 миллиметров осадков. И по прогнозам метеорологов снегопад до 26 марта не прекратится. Так что, если вы пешеход, выходите из дома в теплых резиновых сапогах. Или надевайте ту обувь, которую потом не жалко будет выбросить.

Пешеходы форсируют реки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дорожники сгребают снег, но толку пока мало. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Тем временем, администрация города отчитывается, что с раннего утра на очистку городских магистралей от снега вышли более 50 единиц спецтехники. Начали чистить от снежной каши и остановки транспорта. После на борьбу с весенним снегопадом бросили еще 20 машин.

А вот очистка дворов, проездов и тротуаров - забота управляющих компаний и ТСЖ. Так что если ваши коммунальщики сегодня не работают в полную силу, пишите жалобы в жилищную инспекцию Волгограда. Лучше всего это делать через ГИС ЖКХ, приложив в качестве доказательства фотографии.