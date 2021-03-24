Год выступаем в тишине, сидим в номере и ходим с охраной: теннисистка Наталья Вихлянцева о большом спорте в пандемию

Наталья Вихлянцева. Фото: Федерация тенниса России.

Год назад весь спортивный мир встал на паузу. Коронавирус заставил остановиться соревнования любого уровня. И было непонятно, удастся ли их перенести, или нужно вовсе отменять. В томительном ожидании были и спортсмены из Волгограда. Кто-то начало пандемии застал в России, а кто-то за границей. В 2020 году должны были пройти чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио. Их перенесли на 2021 год. Чемпионат мира по хоккею был отменен, как и легендарный теннисный «Уимблдон». Та же участь постигла и чемпионаты России по разным игровым видам спорта. В каких-то соревнованиях объявлялись досрочные чемпионы, в других они определены не были

Футбольная национальная лига остановилась в марте, досрочным победителем стал «Ротор». Но уже осенью волгоградская команда стала жертвой коронавируса. Вспышка заболеваемости лишила болельщиков двух матчей премьер-лиги, а сине-голубые не досчитались шести очков. Спортсмены из индивидуальных видов спорта остались без сборов. Они привыкли к ежедневным нагрузкам. А тут - окружение четырех стен. Им приходилось использовать всю свою изобретательность, чтобы в домашних условиях поддерживать форму. Спортивными снарядами становилась, в том числе, мебель – диваны, кровати, стулья, столы. Пловцы могли довольствоваться водой только в ванне, теннисисты отрабатывали удары о стенку, гимнасты репетировали трюки на кровати. А спарринг-партнерами для представителей единоборств, наверное, приходились родственники. Спустя год «Комсомолка» в проекте «Год с коронавирусом» вспоминает с волгоградскими спортсменами, как они проводили время в пандемию, и как возвращаются к привычной соревновательной жизни.

Наталья ВИХЛЯНЦЕВА, теннисистка

Волгоградская теннисистка – член сборной России, участница престижнейших мировых турниров. В планетарном рейтинге она поднималась до 54-го места. Но коронавирус спутал все карты, все мечты о спортивных результатах. И возвращение большого спорта происходит нелегко. И теннисисты это сильно ощущают. Наталья Вихлянцева рассказала, что пандемия ее застала на другом конце света.

- Год назад мы были на турнире в США, в Индиан-Уэллсе. Его еще считают пятым турниром серии «Большого шлема». Туда съехались все ведущие теннисисты мира, в том числе первые ракетки мира. Все готовились, тренировались. Наступила весна, матчи проходят на открытом воздухе. И все мы ждали, когда нормализуется погода, чтобы пойти тренироваться на корты.

Но ковид распространялся. Сначала турнир в Америке планировали провести с ограничениями. А в итоге его полностью отменили. После длительных месяцев ожидания укротители ракеток и мячей находились дома. Только к осени они стали возвращаться на корты.

- Сейчас соревнования проходят в других условиях, нежели раньше, - отмечает Наталья Вихлянцева. - И это дается нелегко, потому что на трибунах нет зрителей, нет детей, которые подбегают, чтобы взять автографы. Даже если ты не Серена Уильямс и не Роджер Федерер, то дети все равно рады тебе. Они видят, что ты уже выступаешь на высоком уровне. Значит, проделал огромный путь. Игрокам сейчас тяжело выходить на корты, потому что от тренировочных условий отличает только наличие судей. И то уже нет линейных арбитров. Их заменяют электронной системой. Звук при аутах идет автоматически. В итоге во время матчей есть только судья на вышке и люди, подающие мячи. Все в масках, в перчатках. Плюс спортсмены должны находиться в своеобразном пузыре. Мы приезжаем на турниры, селимся в гостиницу, сдаем тест на коронавирус и ждем результата, не выходя из номера. Даже в коридор гостиницы нельзя выйти. Обычно, ожидание длится 12-24 часа. Но бывало, что я ждала результат в номере 37 часов. Если отрицательный тест, можно записываться на тренировки, на машину, если тренажерный зал не на территории отеля. Всюду за нами следит охрана, чтобы у нас были аккредитации, маски. Игроки должны соблюдать правила, потому что за нас беспокоятся, чтобы у всех были хорошие воспоминания о турнирах, чтобы никто не заразился. Мы сейчас играем в разных странах, в Россию на турниры приезжают спортсмены из заграницы.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся женский теннисный турнир, на котором смогли присутствовать болельщики. Наталья Вихлянцева отметила, что это было по-настоящему особенное событие.

- Это было классно. А вдвойне приятно, что это были наши российские болельщики. Надеюсь, что это даст толчок, чтобы скоро все вернулось на круги своя и все будет замечательно: зрители, большое количество турниров, более спокойные перелеты. Хочется поскорее победить вирус и вернуться в те условия, которые было до коронавируса, а, может быть, в еще более лучшие. Время пандемии научило меня тому, чтобы рядом с тобой были родные и близкие люди, которые поддержат. С ними время пролетает незаметно, но еще и приносит море полезных навыков и опыта. Нужно ценить близкое окружение, как цветочек свои лепесточки. И тогда тебе будет классно и замечательно, даже в самых сложных ситуациях, например, когда в начале распространения коронавируса всех закрыли в четырех стенах.

Арман АДАМЯН, дзюдоист

Волгоградский дзюдоист по праву считается волгоградской надеждой на Олимпийских играх в Токио. Он уже не первый год в числе фаворитов всевозможных международных соревнований. В его активе есть победа на «Большом шлеме», золотая медаль Европейских игр-2019 года. В 2020 году Арман Адамян, конечно же, мечтал о поездке в Токио, на первую в своей жизни Олимпиаду. Только пандемия внесла свои коррективы. Сезон дзюдоистов возобновился осенью. И волгоградец отлично отметил это событие - в Праге он стал чемпионом Европы.

Арман Адамян. Фото: Федерация дзюдо России.

- Прошедший год был непростым для всех нас. Из-за пандемии наша жизнь и наши планы изменилось на 360 градусов. Для меня, как для спортсмена, который большую часть времени проводит на тренировках и сборах, начало пандемии и введенные ограничений очень расстроили. Из-за коронавируса было отменено очень много соревнований. Одним из самых неприятных сюрпризов – отмена Олимпийских игр в Токио. Но я со временем стал привыкать и извлекать пользу из данной ситуации. Я не стал прекращать свои тренировки, правда, это было в домашних условиях, при обстоятельствах, которые на тот момент были разрешены. В свою очередь, и перенос Олимпиады дал мне больше шансов показать свои способности, и набрать больше рейтинговых очков.

Спортсмены из-за турниров и сборов редко находятся дома. Самоизоляция позволила Арману Адамяну проводить много времени с родными.

- Главным плюсом карантина было то, что я смог проводить время с семьей, чего не удавалась полноценно при регулярных сборах. Именно благодаря их поддержке я всегда двигаюсь вперед. Сейчас, к счастью, пандемия уже идет на спад, сборы проводятся почти в прежнем режиме. Правда, приходится сидеть на карантине в ожидании отрицательного результата теста. Возобновились соревнования, но они проходят с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. На данный момент я на сборах в Кисловодске, идет активная подготовка к предстоящим стартам, в том числе, к Олимпийским играм.