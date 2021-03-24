Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 марта: в регионе год назад был выявлен первый случай заражения

В Волгоградской области за сутки коронавирусом заболели 124 человека, 5 пациентов умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области ровно год назад был выявлен первый случай коронавируса. Это произошло 24 марта 2020 года. Всего за это время вирус успел поразить 52 799 волгоградцев. Сейчас в регионе уже прошел пик активности COVID-19, который был осенью и зимой. В последнее время ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается без существенных изменений. Ежедневно подтверждается примерно равное число новых случаев ковида с небольшим снижением. 24 марта в регионе диагноз коронавирусная инфекция поставили 124 волгоградцам, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Накануне было на 2 новых заболевших больше. Сегодня Волгоградская область занимает 14-е место в стране по суточному приросту пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 марта 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Держит в напряжении ситуация со смертностью от ковида. Жертв вируса становится все больше и больше. 24 марта подтвердились еще 5 летальных исходов. Всего же пандемия унесла жизни уже 918 волгоградцев.

За последние сутки вылечились от коронавируса 123 жителя Волгоградской области. Ежедневно выписка из стационаров и после домашних больничных остается на одном уровне. Всего за год ковид победили 50 518 жителей Волгоградской области. На утро 24 марта в инфекционных госпиталях находятся 2210 человек, в том числе 10 детей. Из них коронавирус подтвердился у 1363 пациентов.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Хочется поскорее дождаться того времени, когда не будет новых случаев коронавируса и болезнь уйдет в прошлое. Пока об этом приходится мечтать и надеяться, что в скором времени люди приобретут коллективный иммунитет. Кто-то после перенесенной болезни, а кто-то после вакцинации станет обладателем антител. В Волгоградскую область накануне пришла новая партия препарата «Спутник V» для иммунизации. В облздраве добавили, что до конца недели придут еще комплекты. И эта партия станет самой большой с начала вакцинации в регионе.

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