Волгоградские врачи про год с коронавирусом: у нас всегда будет осознание, что эта грозная инфекция существует

Для Ольги Чернявской самым ярким впечатлением прошедшего года стала первая неделя локдауна. Фото: из личного архива

Ровно год волгоградцы живут с коронавирусом, который принес в нашу жизнь переживания, маски, перчатки, локдаун и «удаленку». 24 марта 2020 года в Волгограде подтвердили первый случай заражения. С тех пор наша жизнь изменилась. Кто-то остался без работы, кто-то трудился без отдыха, но все старались не падать духом. За это время многие лично столкнулись с COVID-19 и его последствиями. В нашем проекте «Год с коронавирусом» мы вспомним вместе с волгоградцами, как мы пережили пандемию и чему она нас научила.

«КОВИД НАУЧИЛ НАС НЕ ПОЛАГАТЬСЯ «НА АВОСЬ»

- Наша жизнь уже не будет прежней, - считает педагог, ученый и врач, завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская.

Самым ярким впечатлением прошедшего года для нее стала первая неделя локдауна, когда в образовательный процесс стремительно ворвался дистанционный формат обучения.

- Жизнь заставила нас внедрить дистанционные технологии буквально за считанные дни. Многие преподаватели, особенно в возрасте, до этого даже ватсапом не пользовались, про Zoom вообще не слышали, ничего не знали о его возможностях. А тут надо было начать учить студентов, используя технологии, о которых мы понятия не имели. Это был такой стресс, что его трудно забыть, - делится Ольга Чернявская. - Сейчас мы вернулись к очному обучению, но применяем этот формат для собраний, совещаний. Иногда это даже более эффективно. Хотя есть и минус - работа вошла в наш дом.

По мнению врача, человечество на протяжении всего своего существования сталкивается с новыми биологическими угрозами, COVID-19 среди них далеко не первая и не последняя.

- Когда пандемия только начиналась, мы следили за тем, что происходило в Китае. Но даже представить не могли, что это коснется нас, да еще в таком масштабе. Жизнь показала, что нужно быть готовым ко всему, что надо лишний раз подстраховаться, - рассуждает Ольга Чернявская. - Эта пандемия доказала нам, что жизнь и здоровье – это наивысшие ценности. Многие привыкли, что «само пройдет». Но многих летальных исходов можно было бы избежать, если бы люди вовремя обратились за медицинской помощью. Ковид научил нас не полагаться «на авось».

Среди уроков, которые преподал нам COVID-19 – маски, медик уверена, что они прочно и надолго вошли в нашу жизнь. С одной стороны это неудобно, с другой - значительно снизилась заболеваемость другими ОРВИ, тем же гриппом. Мы все стали чаще мыть и дезинфицировать руки, что пригодится и летом, когда бушуют кишечные инфекции.

- Раньше заболевая, многие продолжали ходить на работу: «как же там без меня». Сейчас остаются дома, чтобы не заразить окружающих, - еще одна хорошая привычка, по мнению медика. - А еще трудности сплачивают людей. Мы поняли, что можно обратиться за помощью и люди откликнутся. У нас ребята работают волонтерами, многие помогают знакомым и незнакомым людям – все это искренне и бескорыстно.

Ольге Чернявской пришлось консультировать самых тяжелых ковидных пациентов, разрабатывать схемы лечения и реабилитации, хотя непосредственно в «красной зоне» она не работала.

- Благодаря вакцинации сейчас удастся создать иммунную прослойку, заболеваемость неизбежно снизится. Но ковид останется с нами навсегда, - считает доктор. - Не было бы его, были бы другие болезни. Мы делаем все, что можем. К сожалению, не всех пациентов удается спасти. Это печально, но инфекции ошибок не прощают.

«ПЕРЕБОЛЕЛИ ТОТАЛЬНО ВСЕ»

Кафедра хирургических болезней №1 ИНМФО ВолгГМУ ушла работать в «красную зону» полным составом. С апреля медики не раз сталкивались с инфицированными пациентами, но полностью 680 коек больницы №15 Каустик перепрофилировали под ковид в октябре 2020 года. Заведующий кафедрой Юрий Веденин считает, что пандемия научила людей держаться вместе. И если поначалу происходящее воспринималось с оттенком всеобщей паники, то сейчас он уверен: все будет хорошо.

Юрий Веденин с апреля лечит и оперирует ковидных пациентов. Фото: из личного архива

- Мое глубокое убеждение, что мы рано или поздно вернемся к нормальной полноценной жизни. Когда мы только столкнулись с пандемией, было опасение - а справимся ли? Мы же понятия не имели, куда и во что это выльется, с чем нам воевать, как с этим бороться, как лечить. Мы не понимали этого. Но мы все это быстро осознали. Было мало времени, чтобы адаптироваться, но все же мы справились, - делится Юрий Веденин. - Точку невозврата мы уже прошли, у нас всегда будет осознание, что эта грозная инфекция существует.

Врач признается, что поначалу было немало эмоций, медики переживали за пациентов, испытывали страх и это абсолютно нормально:

- Когда мы открылись, как ковидный госпиталь, у каждого из наших сотрудников было осознание, что теперь это наша обычная жизнь, с которой нам нужно смириться. Такой калейдоскоп ситуаций был: другие пациенты, другие болезни, каждый день мы наблюдали то, чего до этого ни разу в жизни не видели. Мои клинические ординаторы с первого дня были подняты в ружье и работали наравне со всеми докторами. Им огромное спасибо, без них бы мы не справились.

Всем, кто работал в «красной зоне», пришлось ограничить контакты с близкими, с семьей, но мало кому удалось уберечься.

- У меня переболели родные, очень многие близкие. Я находился там постоянно, я знаю, насколько это действительно страшно, - подчеркивает Юрий Веденин. - Сотрудники мои переболели тотально все. Всего пара человек, в том числе я, не заразились. Но мы привились, а уж как это получилось, не могу объяснить, ведь я с апреля лечил и оперировал ковидных пациентов.