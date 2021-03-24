«Мы-то льстили себе, что Волгоград - особый город»: бизнесмен рассказал причины ухода «Аэрофлота»

Летом "Аэрофлот" перестанет выполнять рейсы между Волгоградом и Москвой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале марта стало известно, что «Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы в Волгоград. С 1 июня ему на смену придут самолеты авиакомпании «Россия». Именно они будут совершать полеты между Москвой и Волгоградом. Группа компаний «Аэрофлот» объявила о перераспределении парка воздушных судов и смене ролей на рынке авиаперевозок. Член общественной палаты Волгоградской области, президент медиагруппы «Премия» и председатель областного «Союза журналистов России» видит негативные моменты в том, что авиационный флагман оборвет авиасообщение с Волгоградом.

- Во-первых и главных, Волгоград не в приоритете у федеральной власти («Аэрофлот» все-таки в первую очередь госкомпания), - написал в своем телеграм-канале Вячеслав Черепахин. - Тот факт, что компания уходит еще из 26 городов не успокаивает. Мы-то льстили себе, что Волгоград - особый город в России, память и символ Победы. Нет, не особый, и не символ.

Также бизнесмен считает, что Волгоград потеряет туристический трафик. Путешественники перестанут летать в наш город, особенно иностранцы.

- Интуристы предпочитают туризм с международной инфраструктурой. А приходящая на замену Аэрофлоту их «дочка» «Россия» в полной мере таковой не является.

«Аэрофлот» из Волгограда в Москву выполняет рейса самолетами «Boeing 737-800» и «Airbus 320». С 1 июня «Россия» будет летать на лайнерах «Sukhoi SuperJet 100». Вячеслав Черепахин считает, что это также повлияло на решение сократить внутренние перевозки.

- Предположу, скорее всего, за этим решением стоит желание продавать на внутренний рынок больше «Sukhoi SuperJet», а «Аэрофлот» их покупать отказывается.

Член общественной палаты региона добавил, что волгоградцы продолжат летать на самолетах, как и раньше. Но, возможно, не так удобно.

- Лишь бы все эти реорганизации и сокращения шли на пользу людям и государству.

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