Движение встало: в Волгоградской области на трассе столкнулись 10 машин

В момент аварий на трассе были плохие погодные условия Фото: Олег УКЛАДОВ

Два массовых дорожно-транспортных происшествия с участием десяти авто произошли накануне, 23 марта, на трассе в Волгоградской области. В Дубовском районе в одной аварии столкнулись 6 автомобилей, а в другой – 4 машины. Среди них было 7 фур. Все это произошло на 561 километре федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград. Массовое ДТП буквально остановило движение на магистрали. Из-за происшествия там было организовано реверсивное движение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В 16.30 47-летний водитель фуры «Mercedes-Benz Actros» из Чечни не выдержал безопасной дистанции и врезался в два большегруза «DAF» с водителями из Астрахани и Саратова. Астраханский автомобиль «догнал» машину «Mitsubishi Outlander». Японский внедорожник, в свою очередь, столкнулся с «ГАЗом». Он уже добавил к участникам ДТП еще одну фуру «Mercedes-Benz Actros» с жителем Татарстана за рулем. В результате массового ДТП пострадал дальнобойщик из Чечни. Его увезли в больницу, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

И рядом в это же время в аварии «собрались» еще 4 авто. 48-летний водитель за рулем «Mercedes-Benz» влетел в «ГАЗ-33022А», который ехал в попутном направлении. От удара отечественный автомобиль вылетел в кювет. А фура продолжила движение и ударилась в «КАМАЗ-5350», который столкнулся с «DAF» с водителем из Башкортостана. А «Mercedes-Benz» на сколькой трассе все никак не мог остановиться и в итоге съехал в кювет. Водителя с травмами госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В момент аварии были плохие погодные условия: шел мокрый снег, ограничивал видимость еще и туман. Проезжая часть была обработана реагентами. На участке с 554 по 675 километр было израсходовано 150 тонн пескосоляной смеси, дежурила 21 единица дорожной техники. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, скорая помощь. В обычном режиме движение по трассе возобновилось в 2.15.