Год с коронавирусом: как волгоградские бизнесмены в начале пандемии теряли миллионы, но сохранили всех сотрудников

Директор "Царицынской ярмарки" Вера Чернова: первые несколько дней мы были в шоковом состоянии. Фото: Андрей Волков.

В двадцатых числах марта 2020 года коронавирус пришел не только в Россию, но и в Волгоградскую область. В эти дни мы изучали постановления, пытаясь понять, с какой справкой и куда мы можем выйти из дома, и стоит ли это делать. Читали новости о первых заболевших, тщетно искали маски по аптекам, скупали туалетную бумагу и гречку и готовились к большому локдауну. Уже в апреле с улиц Волгограда исчезнет большая часть людей и общественного транспорта. Закроются все заведения общепита и непродовольственные магазины, замрет вся сфера развлечений. Но люди в то время думали не столько о том, как не заболеть, а как выжить, когда все планы идут наперекосяк. Бизнес терпел огромные убытки, а многие предприниматели и до сих пор не пришли в себя. Спустя год в нашем проекте «Год с коронавирусом» мы вспомним вместе с волгоградцами, как мы пережили пандемию и чему она нас научила.

Вера ЧЕРНОВА, генеральный директор ООО ВЦ «Царицынская ярмарка»:

- Конечно, это был удивительный для нас год. Во-первых, пандемия пришлась на разгар нашего выставочного сезона, который у нас проходит в марте-апреле. Мы успели провести только одну выставку, и буквально за три дня до следующей нам сказали, что ничего не будет. Я думаю, многие понимают, что значит, когда проект останавливается за три дня до его запуска. У нас были подписаны все контракты с нашими клиентами, получены предоплаты, и они уже ушли на рекламу, сувенирку, предоплату подрядчикам, полиграфию – то есть фактически все деньги, которые мы получили, мы уже потратили. И когда эти наши проекты не состоялись, мы остались с долгом в несколько миллионов, который мы должны были вернуть нашим клиентам за несостоявшиеся мероприятия.

Первые несколько дней мы находились в шоковом состоянии. Что делать – непонятно. Каким образом выплачивать зарплату людям – непонятно. Каким образом выплачивать долги – непонятно. Было состояние ступора. Потом мы начали из него выходить, ведь у нас обязательства перед сотрудниками и клиентами. И мы начали потихоньку переводить наши очные мероприятия в онлайн. Естественно, были определенные трудности – надо было всех убедить, что мы сможем работать в онлайне. Что мы сможем освоить все площадки для проведения мероприятий. Что они будут не менее эффективные, чем очные мероприятия. Мы вообще не знали, придет на них кто-то, или не придет, будут они пользоваться популярностью, или не будут, поддержат ли нас наши партнеры, наши участники, коллеги. Забегая вперед, скажу, что, слава Богу, все удалось. Мы отдали почти все свои долги. Мы ни на день не задержали зарплату нашим сотрудникам.

Сейчас, спустя год, уже наверно можно сделать выводы.

Первый – я исключительно благодарна своим сотрудникам, своей команде. В этой сложной ситуации я почувствовала абсолютную поддержку с их стороны. Не было никаких упреков из-за того, что у них сорвались премии, планы. Все было воспринято с пониманием, мы никого не потеряли, вся наша команда сохранилась.

Второе, что я поняла, хотя я это знала и раньше: нет ничего важнее семьи. Если твои близкие живы и здоровы, то это уже счастье, это подарок, и нужно ценить каждый день. Я не увидела ничего страшного в самоизоляции, нам было чем заняться, мы соскучились друг по другу, потому что до пандемии у нас была очень активная жизнь. А тут нашлось время для новых увлечений и интересных дел. Я поняла, что мы прекрасно можем существовать в ограниченном пространстве со своей семьей.

Отдельно хочу сказать, что хоть и много было критики господдержки, но лично нашей компании господдержка помогла выжить. Да, в предпринимательских кругах это непопулярное мнение, не у всех получилось. Но мы воспользовались всеми формами - и субсидированием заработной платы, и беспроцентным кредитом. Если бы не эта поддержка, мы бы понесли гораздо более серьезные потери.

Я не могу сказать, что этот год был каким-то ужасным. Самое главное для меня, что все мои близкие живы и здоровы. Поэтому - слава Богу за всё!

Что дальше? Я думаю, что какая-то часть онлайнов останется с нами навсегда. Какую-то часть мероприятий мы будем продолжать делать гибридными, очно-заочными.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ОКАЗАЛИСЬ СКАЗКОЙ

Далеко не все предприниматели смогли воспользоваться поддержкой. Многим просто пришлось похоронить свой бизнес, а кто-то до сих пор разгребается с долгами.

Ольга ЛЕВИНА, предприниматель:

- За несколько лет до пандемии мы с супругом решили открыть небольшой бизнес - магазин детских игрушек в одном из торговых центров Волгограда. Работы для нас, пенсионеров, практически не было, пришлось рискнуть, чтобы хоть как-то зарабатывать. Потихоньку торговали, расширялись. На налоги, аренду, закупку товаров, кредиты вполне хватало. Нам нравилось наше дело. Но когда началась самоизоляция, нас попросту загнали в долговую яму! За ту же аренду приходилось платить практически полную сумму, хотя фактически мы не зарабатывали. Кредитные каникулы тоже оказались «сказкой»: у нас приняли документы, вроде бы получили отсрочку, но в итоге нам прислали не только всю сумму платежей, но и пени за просрочку. До сих пор разгребаем.

Как только разрешили, мы вернулись в работу. Соблюдаем рекомендации, их очень много, но мы и сами заинтересованы в мерах безопасности – мы уже в группе риска. Супруг нашел подработку, я тружусь без выходных. Малый бизнес очень пострадал из-за коронавируса. Знаю людей, которые попросту закрылись, и их немало.