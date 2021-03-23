Год с коронавирусом: волгоградские музыканты в пандемию работали на тракторе и записали материала на несколько лет

До пандемии группа "Евротур" вела очень активную жизнь - выступления, интервью, корпоративы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Год назад в нашу жизнь ворвался коронавирус. Рассадил нас по домам (а кого-то по больницам), перечеркнул все планы, многих оставив ни с чем или в огромных долгах. Многие сферы бизнеса просто выживали из последних сил. А врачи из последних сил старались сохранить нам жизнь. Многим волгоградцам было нелегко, но мы не только выжили, но и открыли в себе новые способности. Герои нашего проекта «Год с коронавирусом» расскажут о том, чему их научила эта пандемия.

Музыканты популярных групп «Евротур» и «Мегаполис» - одни из них. До пандемии они постоянно выступали во всех модных заведениях Волгограда. Но культура вообще одна из самых пострадавших из-за коронавируса отраслей – на какое-то время оказались под запретом все концерты, театральные постановки, для зрителей закрыли кинозалы и все площадки для выступлений. И волгоградским музыкантам пришлось отложить микрофоны и пересесть за трактор. Интересно, какие песни они сочинили под гул мотора?

«СЕНО КОСИЛ, ЭЛЕКТРИКОМ РАБОТАЛ»

Группа «Еротур», Денис Чекунов:

- Во время пандемии мы очень много репетировали, вплотную занялись подготовкой новой программы. В ней будут как трибьют-альбомы, так и сольные проекты. За 8 последних лет мы не готовили столько материала, как за этот год!

Да, работы в музыкальной сфере не было совсем, в финансовом плане было тяжело. Но мы - люди простые. Я, например, на тракторе сено косил, на бахче трудился, другой коллега – электриком. Но мы ничего не потеряли, наоборот, приобрели новые навыки, хватку. Сейчас у нас готовая программа, с которой мы планируем выступать не только в Волгоградской области, но и по всей стране.

Из-за потери постоянного заработка музыкантам пришлось вернуться в деревню и пересесть на трактор. Фото: личный архив Дениса Чекунова.

Группа «Мегаполис», Александр Афанасьев:

- Когда отменились все концерты, мы надеялись, что через неделю снова приступим к работе, вернемся к нашим слушателям. Помню, звонили заказчики, обговаривали выступления. Но у коронавируса были другие планы. Мы, как и многие наши коллеги из музыкальной сферы, занялись подготовкой, репетициями. Поначалу было трудно, из-за самоизоляции не получалось встречаться с коллективом. Перешли в онлайн. Хочу сказать, довольно быстро освоились и продолжили работу в новом для нас формате. Это даже сыграло на руку: в свободное время больше репетировали, за прошедший год заметно выросли. Из положительного – появилось больше времени на семью, на родных.

Арт-директор ресторанного и гостиничного направления Лариса Цвиклист:

- Да, для нашей сферы это была большая пауза. Из-за пандемии отменили все массовые мероприятия. В свободное время мы в режиме онлайн сотрудничали с творческими коллективами (в том числе с «Мегаполисом», «Евротуром»), занимались подготовкой больших концертов. Когда снимут ограничения, волгоградцев ждет очень много интересного!

Кстати, уже 26 марта ребята дадут концерт «17 мгновений весны» в рамках фестиваля музыки. Обещают вернуть заблудившуюся весну, зарядить гостей солнечным настроением и согрет в эти морозные мартовские дни зажигательными песнями.