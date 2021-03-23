Вкусные блюда на Великий пост от «Конфеток-Бараночек»

Для волгоградцев разработали специальное постное меню на каждый день. Фото: «Конфетки-Бараночки»

Великий пост – важнейший и самый продолжительный для православных. Он начинается за семь недель до праздника Светлого Христова Воскресения или Пасхи. И в каждую из этих недель заложен свой смысл.

Для волгоградцев в «Конфетках-Бараночках» разработали специальное постное меню на каждый день, которое поможет облегчить жизнь тем, кто хочет питаться вкусно и сохранять работоспособность. Постные блюда полностью отвечают всем требованиям. Они помогут вам правильно начать пост, легче его соблюдать, воздерживаться от животной пищи, но при этом полноценно обедать и поддерживать силы.

ТОП -3 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПОСТНЫХ БЛЮД ОТ «КОНФЕТОК-БАРАНОЧЕК»

Блюдо 1: Кускус с овощами

Крупинка к крупинке и польза со вкусом - это постная новинка - кускус с овощами.

Настоящий кладезь витаминов из крупы кускус, приготовленной с болгарским перцем, морковью, зеленым горошком, стручковой фасолью, репчатым луком, чесноком и ароматными специями.

Для волгоградцев разработали специальное постное меню на каждый день. Фото: «Конфетки-Бараночки»

Блюдо 2: Постный пирог с вишневой начинкой

Пирог без яиц? Постный? Считаете, что это невозможно? Однако это не только возможно, но и очень вкусно!

Постный пирог с вишневой начинкой - одно из тех изысканных лакомств, которое придется по вкусу не только постящимся и вегетарианцам, но и будет прекрасным дополнением к чаю тем, кто не придерживается Великого поста.

Постный пирог с вишневой начинкой. Фото: «Конфетки-Бараночки»

Блюдо 3: Лобио

Ароматное и пикантное блюдо из фасоли, репчатого лука, с грецким орехом, чесноком и специями.

Лобио. Фото: «Конфетки-Бараночки»

Ассортимент постного меню доступен к заказу на сайте конфеткибараночки.рф, в мобильном приложении и во всех магазинах-кулинариях «Конфетки-Бараночки»:

- салаты,

- первые блюда,

- горячие блюда,

- гарниры,

- постные пироги и пирожки.

Специальное постное меню действует с 15 марта по 1 мая 2021 года.

У нас есть собственная бесплатная доставка любимых блюд при заказе от 500 рублей.

Соблюдаем Пост вкусно с «Конфетками-Бараночками»!

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