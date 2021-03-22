Ресторан в вагоне трамвая: на центральной набережной появится Tram Cafe

Эскиз будущего Tram Cafe, разработанного авторами проекта.

Для волгоградцев трамвай – это не просто общественный транспорт, это «изюминка» города и неотъемлемая его часть, как «Родина-мать» и горчичное масло. В Волгограде есть не только памятник трамваю, но и уникальный метротрам. А в скором времени может появиться еще и уникальное кафе - Tram Cafe. Эдакий, ресторан на рельсах.

Только представьте: вы сидите в отреставрированном раритетном трамвае, и, глядя в окно вагона, пьете кофе. Представили? Именно так у волгоградки Екатерины Башмаковой родилась идея открыть в нашем городе стильное «трамвайное» кафе.

«Я шла домой по Астраханскому мосту, глядела на проезжающие внизу трамваи, и так засмотрелась на них, что в голове четко появилась картинка кафе в трамвае», - рассказывает о своем проекте Екатерина - его автор и вдохновитель.

Девушка поделилась своими планами с друзьями, и они загорелись их воплощением.

«Идея простая – мы хотим взять старый списанный трамвай, чей последний путь – металлолом. И дать ему вторую жизнь, превратив в уютное туристическое кафе для жителей и гостей города», - поясняет Катя.

Установить трамвай-кафе планируют на Набережной Волгограда. Во-первых, это центр и здесь всегда много туристов. Во-вторых, это идеальная локация для активного участия в культурной жизни города (что, как уверяет волгоградка) предполагается в будущем.

Кстати, Tram Cafe – это не только туристический проект, но и социальный. Ведь ребята планируют активно привлекать к работе людей с инвалидностью.

Для создания уютной атмосферы внутри трамвайного кафе ребята планируют привлекать инвалидов, которые мастерят уникальные вещицы. Вот такие, например.

«В Волгограде, например, есть мастер-сварщик Василий Еманов, который изумительные предметы интерьера из металла. А еще есть художница, которая мастерит игрушки и поделки. Есть незрячие мастера плетения. Мы будем привлекать их к созданию уютного и неповторимого интерьера нашего туристического кафе», - добавляет волгоградка.

Естественно, без серьезных вложений такой проект не осуществить. По расчетам команды вдохновителей, на осуществление задуманного им потребуется порядка 5 миллионов рублей.

«Часть денег – наши собственные сбережения. Еще часть мы берем в фонде поддержки предпринимателей. Но этого все равно не хватит. Поэтому часть средств нам надо собрать через краудфандинг», - рассказывает Екатерина Башмакова.

Что не знает или забыл: краудфандинг – это, в широком смысле слова, народное финансирование. Проект Tram Cafe разместили на популярной площадке по сбору средств на общественные инициативы «Планета.ру».

« на первом этапе нам важно собрать 680 тысяч рублей - это покроет часть расходов на ремонт, комиссию платформы и вознаграждения. Но вообще мы нацелены собрать 1 миллион 400 тысяч рублей. Тогда у нас точно все получится! – говорит Екатерина Башмакова и просит поддержать ее идею. - Мы верим в нашу идею и вашу поддержку».