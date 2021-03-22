«Мы испытали сердечную привязанность к нашему клубу»: тренерский штаб Хацкевича попрощался с «Ротором» и болельщиками

Фото: СК "Ротор"

Сегодня, 22 марта, к работе в «Роторе» приступает новый тренерский штаб. Его состав пока неизвестен, кроме имя наставника. Напомним, в субботу волгоградский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команда Юрия Батуренко вместо уволенного Александра Хацкевича. В свою очередь, тренерский штаб белорусского специалиста красиво попрощался с «Ротором», его болельщиками, Волгоградом.

- Мы хотим поблагодарить всех игроков, медицинский персонал, административный состав, всех людей, которые помогали нам в работе. Мы, также, хотели бы поблагодарить за поддержку преданных болельщиков, которые верили в нашу команду. Мы хотим подчеркнуть, что приобрели огромный опыт и испытали сердечную привязанность к нашему клубу «Ротор». Конечно, мы также хотим отдельно поблагодарить игроков за всю их работу и усилия, которые позволили нам пристойно выступать в РПЛ. Отныне, мы желаем вам здоровья, благополучия и удачи с новым тренерским штабом!, - такое обращение появилось на сайте волгоградского «Ротора», которое сделали Александр Хацкевич и его помощники Максим Шацких, Виталий Варивончик, Виталий Шпанюк, Вячеслав Беляев.

Теперь их штаб в поисках работы. И за последние дни Александру Хацкевичу пришлось пережить не только увольнение, но и обвинения в слабой работе. В эфире телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев, который работал на матче «Ротора» и «Ростова» в 23-м туре РПЛ, заявил, что белорусский специалист не давал установок на игры. А делал это один из руководителей клуба. Комментатор не утверждал, но отметил, что располагает такой информацией. И за это Нагучеву потом пришлось лично извиняться перед Хацкевичем. Конфликт улажен.

- Это был хороший разговор взрослых людей. Он всегда такой, когда друг друга готовы выслушать. Я услышал подробности его работы, но уже после эфира «Все на матч», - написал Роман Нагучев в своем телеграм-канале.

А «Ротор» уже без Хацкевича. Сегодня, 22 марта, команде представят нового главного тренера Юрия Батуренко. Дебют этого специалиста у руля волгоградцев состоится 3 апреля на «Волгоград Арене». Сине-голубые на «Волгоград Арене» примут «Локомотив», с которым Батуренко выигрывал трофеи, работая в штабе Юрия Семина. В понедельник «Ротор» объявил о старте продажи билетов на эту игру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тень Семина всегда будет рядом: что говорят о назначении Юрия Батуренко главным тренером «Ротора»

Болельщики, журналисты и бывший партнер по команде обсуждают шансы нового наставника сине-голубых задержаться с командой в премьер-лиге (подробности).

«У Ротора при Хацкевиче не было рисунка игры»: болельщики, эксперты и журналисты об увольнении главного тренера команды

«КП-Волгоград» поинтересовалась у тех, кто неравнодушен к сине-голубым цветам, нужно ли было сейчас менять главного тренера команды (подробности).

Пять лучших матчей «Ротора» под началом Александра Хацкевича

19 марта руководство волгоградского клуба отправило главного тренера в отставку. «КП» вспоминает лучшие игры, которые показал «Ротор» при этом специалисте (подробности).