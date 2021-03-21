«Топит все этажи и квартиры, а в подвале - болото»: волгоградцы об аварийном доме на Быстрова

Дом наполовину пуст, а вот жители оставшихся двух подъездов каждый день боятся, что здание попросту рухнет. Фото: жильцы.

«Живем тут и плачем! Зимой у нас еле теплые батареи, а когда тает снег или идут дожди, квартиры в пятого по первые этажи топит. В подвалах стоит вода. Сырость, невыносимый запах! Наш дом буквально трещит по швам», – с такой проблемой в редакцию «КП-Волгоград» обратилась пенсионерка Любовь Валентиновна - жительница многоэтажки №62 на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда. Аварийный дом вот-вот рухнет: половину жильцов расселили, но в нем еще остаются собственники около трех десятков квартир.

«В ПОДВАЛЕ - БОЛОТО»

Дом 76-го года постройки признали аварийным еще в 2018-ом. Эксперты заключили, что 90% здания изношены. Первые два подъезда расселили: лестницы уже отходили от стен, через трещины можно было просунуть руку. А вот жильцы 3 и 4 живут в страхе.

- Это же один дом! Как так вышло, что его расселили наполовину? – возмущается волгоградка. – У нас двухкомнатная квартира на первом этаже. Живем тут 44 года. До последнего времени все было нормально. А вот когда крыша стала постоянно протекать, начались проблемы. Мы исправно платим коммуналку, только коммунальщики ничего не делали и не делают. В итоге дом стал разваливаться. У моей родственницы, она проживает на пятом, вода льется прямо через люстру. Они делают ремонт, но при первых же осадках снова потоп! Это настоящее издевательство! Вода доходит до самого подвала, там – настоящее болото, вонь, сырость. На наши жалобы приходят отписки. Чиновники говорят, что у нас все хорошо, подвалы сухие, отопление нормальное, - говорит Любовь Валентиновна.

Кстати, в подвале вот уже два месяца протекает труба, но никто не реагирует. Из-за постоянной сырости и плохого отопления в квартирах портится мебель, набухает паркет, скрипит пол. Каждый день жильцы боятся, что здание сложится как карточный домик.

- В прошлом феврале нас пригласили в жилищный отдел по Кировскому району с документами, чтобы оценить наши квартиры и выплатить компенсации. Нам до сих пор никаких предложений не поступало, - продолжает Любовь Валентиновна, но люди отказались. Во-первых, боятся, что останутся ни с чем. А во-вторых, там условия не лучше. Поэтому все остались тут, ждем, когда же нас, наконец, расселят. А пока ждем, сами скидываемся на ремонт крыши.

Такие трещины есть в каждой квартире. Фото: жильцы.

В пресс-службе городской администрации прокомментировали ситуацию:

- Многоквартирный четырехподъездный дом №62 по улице Быстрова муниципалитет признал аварийным в конце 2018 года. Расселение жителей производится в два этапа. В ходе выполнения первого этапа в 2019 году при поддержке областного бюджета были переселены жильцы 1 и 2 подъездов. В рамках выполнения второго этапа, который предусматривает расселение жильцов 3 и 4 подъездов, проводятся работы необходимые для оценки подлежащих расселению помещений.

Кстати, в проекте закона «Об областном бюджете на 2021 год» уже заложены средства на завершение переселения жильцов, оставшихся подъездов: региональные власти выделят на это 50 миллионов рублей.