Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 марта: снова 5 летальных исходов

Ежедневно в регионе фиксируют около 130 заболевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области начали продавать социальные проездные пенсионерам, еще часть карантинных ограничений по коронавирусу снимут с 1 апреля. Тем временем, за последние сутки в регионе внесли в официальные отчеты 129 заболевших COVID-19. По ежедневному приросту заразившихся Волгоград и область стабильно идет на 12-м месте в стране. Общее число заболевших превысило 52,5 тысячи человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 марта 2021 года.

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Кривая смертности от коронавируса по-прежнему идет вверх. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, за последние сутки подтвердили 5 летальных исходов. Всего ковид убил 907 волгоградцев. Но это лишь те, у кого коронавирус стал основной причиной смерти. Тысячи умерших в ковидных госпиталях волгоградцев в эту статистику не вошли.

В инфекционных стационарах остаются на лечении 2239 взрослых и 6 детей, лишь у 1,3 тысячи пациентов положительные тесты на коронавирус, зато практически каждый с пневмонией. Выздоровели после ковида более 50,2 тысячи волгоградцев. За минувшие сутки, несмотря на выходной день, покинули госпитали 120 человек.