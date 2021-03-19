Для Сбера 2020-й год стал прорывным и технологичным: Поволжский банк подвел итоги 2020 года

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО"СБЕРБАНК"

Забота, помощь, взаимовыручка, - вот, пожалуй, главные слова ушедшего 2020 года. Для абсолютно всех финансовых структур 2020 год стал совершенно непохожим на предыдущие. Пандемия внесла свои коррективы во все сферы жизни. Врачи лечили круглосуточно и без выходных, волонтеры и работники доставки приносили еду и лекарства на дом, банки – кредитами поддерживали бизнес и разрабатывали новые сервисы.

Сотни специалистов разных сфер весь прошлый год трудились над тем, чтобы дать людям возможность жить привычной жизнью, не выходя из дома: делать покупки, общаться с родными, работать, учиться, вести бизнес. И пусть в разгар эпидемии это была вынужденная мера, но сейчас мы понимаем, насколько наша жизнь стала проще.

К примеру, Сбер развивает цифровые сервисы, которые позволяют клиентам большую часть своих потребностей удовлетворить онлайн. Так, с помощью приложений в телефоне можно заказывать продукты и другие товары на дом с помощью сервиса СберМаркет, оформлять сделки с недвижимостью с помощью ДомКлик, пользоваться услугами телемедицины с помощью сервиса СберЗдоровье.

Что касается непосредственно банковского сервиса СберБанк Онлайн, то по итогам 2020 года им пользуются 6 млн клиентов — физических лиц в Поволжье, что на 16% больше, чем в 2019 году, и на 35,5%, чем в 2018-м. В приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы. Например, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов Салют. Пользователь может выбрать одного из трёх персонажей — Сбера, Джой или Афину, — каждый из которых обладает своим характером и манерой речи. С помощью них в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом.

Также с помощью СберБанк Онлайн можно легко и просто совершать не только денежные переводы, но и оплачивать онлайн-покупки, не используя при этом привычную пластиковую карту, — речь идёт о современном цифровом сервисе SberPay. В 2020 году на территории присутствия Поволжского банка Сбербанка сервисом SberPay воспользовалось более одного миллиона раз.

Не меньше возможностей Сбер предлагает для бизнесменов: регистрация бизнеса онлайн, открытие лицевого счета, получение кредита на развитие своего дела и многое другое.

Новые «фишки» для клиентов появились и в офисах Сбера: теперь здесь можно отправить посылку родным, оформить кредит на образование и подать документы в ВУЗ.

Этим летом для того чтобы подать документы в вузы абитуриентам Волгоградской области достаточно было просто прийти в одно из 12 отделений Сбербанка. Социальный проект банка с Волгоградским институтом управления РАНХиГС заинтересовал и другие высшие учебные заведения. В период приемной кампании абитуриенты и их родители, не выезжая из своих населенных пунктов, смогли получить всю информацию по вопросам приема в вуз, подать документы, оплатить обучение и оформить образовательный кредит. Каждая консультативная точка в офисах банка оснащена необходимым для подготовки и отправки документов для поступления оборудованием – всем тем, что необходимо для подготовки пакета документов для поступления в любой вуз страны.

«В условиях пандемии для Сбербанка было важно поддержать абитуриентов и их родителей, сделав максимально удобным процесс поступления в вуз, - отметил председатель Поволжского банка Александр Анащенко, - Обширная филиальная сеть банка позволила нам совместно с партнерами организовать консультативные площадки в удаленных районах Астраханской и Волгоградской областей»

Весомыми выглядят и финансовые показатели деятельности Поволжского банка Сбербанка. О достижениях за год на пресс-конференции рассказали Топ менеджеры банка.

В прошлом году бизнес Поволжья получил в Сбербанке по программам господдержки 18 млрд рублей. Это стало существенной поддержкой в период пандемии для представителей бизнеса. Они могли кредитоваться под 2 %, годовых, а на зарплату вообще под 0 %.

За тот же период банк предоставил ипотечных кредитов на общую сумму 121,76 млрд рублей - по объёму выдачи рост за год составил 54%. По программе «Господдержка-2020» в Поволжье было выдано кредитов на сумму 23, 9 млрд рублей, новые квартиры по льготной ставке смогли приобрести более 13 тысяч семей.

«Данная программа, безусловно, является лидером в выдачах на первичном рынке. Важно, что ипотека с господдержкой имеет комплексный оздоровительный эффект для экономики: это не только отличный способ решить жилищный вопрос, но и развитие всей строительной отрасти, -сообщила заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Светлана Арнаутова.

Что касается удобных дистанционных форматов, то по 28% ипотечных кредитов в Поволжском банке ПАО Сбербанк заявка была подана через площадку DomClick.ru .Это в 2 раза больше чем в 2019 году.

Всего филиальная сеть Сбербанка в Поволжье представлена сегодня 1,5 тыс. офисами, более 6 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания, услуги банка дошли до жителей более 500 сельских населенных пунктов, куда регулярно ходят 77 передвижных пунктов кассового обслуживания с банкоматами и работниками «на борту». А для жителей удалённых и малонаселённых пунктов Сбербанк обеспечивает возможность снятия наличных на кассах в сельских магазинах.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАО"СБЕРБАНК"

- Мы по-прежнему работаем для людей, а теперь в более широком и современном формате. Перечень наших услуг давно вышел за пределы только банковских, и мы рады, что все наши предложения находят положительный отклик у клиентов, - отметил управляющий Волгоградским отделением Евгений Воеводин.