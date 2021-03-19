Бэби-бум на Гремячинском ГОКе: высокий уровень жизни и социальная защищенность приводят к росту рождаемости в семьях сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото: Ирина СИМОНОВА

«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе Волгоградской области.

Предприятие успешно завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината, который станет одним из самых передовых и социально-ответственных предприятий региона.

Особенность предприятия - высокий уровень социальных гарантий и забота о коллективе. Специально для семей сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит в Котельниково новые жилые районы. Современная застройка снабжена необходимыми социальными объектами, предназначенными для всех котельниковцев.

Следствием уверенности в завтрашнем дне, стабильности и достойного уровня дохода стал рост рождаемости. Если в 2019 году в семьях сотрудников родились 77 малышей, то в 2020-м на свет появились уже 96 маленьких еврохимовцев.

Конец 2020 года для предприятия был ознаменован особенно счастливой новостью – в семье одного из сотрудников родились сразу двое детей!

Примечательно, что в 2020 году увеличилось число рождений вторых, третьих и последующих детей в семьях.

Кроме того, завершение строительства и скорый запуск комбината требуют привлечения на производство новых рабочих сил. Дети вновь прибывших на предприятие работников увеличивают число молодого поколения «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Открытие детского сада «Сказка» в жилом районе «Дубовая роща» стало знаменательным событием для всего города Котельниково, - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. – Ведь мы построили его не только для наших детей, но для всех маленьких котельниковцев. От всей души надеюсь, что тенденция роста рождаемости в нашем коллективе продолжится, и мы с радостью построим в Котельниково еще несколько детских садов!».