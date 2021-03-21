Тень Семина всегда будет рядом: что говорят о назначении Юрия Батуренко главным тренером «Ротора»

Фото: ФК "Локомотив"

Дебютный сезон спустя 16 лет в Российской премьер-лиге «Ротор» будет заканчивать под руководством Юрия Батуренко. 20 марта волгоградский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команды 56-летнего экс-полузащитника сборной Таджикистана. Его фамилия, возможно, известна далеко не всем любителям футбола. И утверждение его кандидатуры получилось во многом неожиданным. Ведь обсуждались совсем другие фамилии. Какая связь есть у Юрия Батуренко с настоящим и прошлым «Ротора», а также с Волгоградом? «КП-Волгоград» узнала мнения неравнодушных к сине-голубым о назначении его на должность главного тренера.

РОДНОЙ БРАТ В ВОЛГОГРАДЕ

Юрий Батуренко после назначения на пост главного тренера «Ротора» поделился своими впечатлениями. Он отметил, что решение далось легко. По его словам, он смотрел каждую вторую игру сине-голубых в текущем сезоне. С некоторыми футболистами он уже был знаком. Например, с Соломоном Кверквелия по совместной работе в «Локомотиве».

- Хорошо знаком с Иваном Маевским, знаю еще троих парней. А Соломон - это отдельная история. Он тот игрок, который нравится мне как футболист и человек. Рад, что смогу снова с ним поработать, - приводит слова главного тренера пресс-служба «Ротора».

И Юрий Батуренко знаком не только с некоторыми футболистами «Ротора». Оказывается, для специалиста Волгоград – не чужой город.

- В Волгограде я бывал неоднократно, у меня здесь живет родной брат. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в нас, поддерживали команду и футболистов, и тогда все будет хорошо.

«БАТУРЕНКО БЫЛ КАЧЕСТВЕННЫМ ИГРОКОМ»

Александр Царенко не нуждается в представлении болельщикам «Ротора». Известнейший в прошлом футболист сине-голубых выступал и за некоторые другие команды России. 1,5 года он играл за «Тюмень». И в этом же время за сибиряков выступал Юрий Батуренко.

- Я знаком с Юрием Батуренко. Мы играли с ним вместе за «Тюмень» в высшей лиге. Он хороший был футболист. Левоногий полузащитник, бежал, хороший удар. Качественный был игрок, - поделился Александр Царенко воспоминаниями об игре нового рулевого «Ротора».

Для Александра Царенко также стало неожиданным назначение его бывшего партнера по «Тюмени» на пост главного тренера «Ротора». Но он считает, что специалист готов к самостоятельной работе.

- Человек работал в штабе Юрия Семина, это дорого стоит. Естественно он набрался опыта у такого большого тренера. Да, он не работал самостоятельно главным тренером. Но, значит, он подчерпнул все, что нужно в современном футболе, и сейчас пришло время применить знания на практике. Не мне решать, руководство принимает решения. Но, может быть, смену главного тренера нужно было сделать зимой. А то получается, Александр Хацкевич готовил команду к заключительному этапу. И тут увольнение. Я хочу пожелать Юрию успешной работы в Волгограде. Чтобы все его задумки осуществились. А главное – это остаться в премьер-лиге. Будет сложно, календарь сложный. В оставшихся матчах команды приличные. Конечно, нужна поддержка болельщиков.

Фото: ФК "Локомотив"

А какие перспективы у «Ротора» с Батуренко? В РПЛ остается 7 туров. Чтобы выбраться из зоны переходных матчей, нужно отыграть 8 очков. Задача стоит очень сложная.

- В спорте все бывает, чудеса бывают, - говорит Александр Царенко. - Но мое мнение, в таблице нас ждет либо худший вариант - это вылет. А на 99,9% - это переходные матчи. За 7 туров такой гандикап, учитывая соперников, отыграть сложно. Но опять же, все бывает. Мое мнение, «Ротор» будет играть в стыковых играх. Как показывает практика предыдущих сезонов, команды премьер-лиги побеждают коллективы ФНЛ в стыках.

НЕОЖИДАННАЯ КАНДИДАТУРА

Болельщики, конечно же, будут продолжать поддерживать «Ротор». Тем более оставшиеся матчи в сезоне будут с очень сильными соперниками. Голос трибун очень важен. Ну а сначала поклонники сине-голубых задавались вопросом, а кто такой Юрий Батуренко? Он знаком не всем любителям футбола. Специалист, которому 56 лет, ранее не работал главным тренером. А был ассистентом. В последние годы он был помощником Юрия Семина, с которым выигрывал чемпионат и Кубок России. Болельщик «Ротора» с многолетним стажем Эльдар Аскеров отмечает, что «Ротор» удивил фамилией нового главного тренера.

- Назначение Юрия Батуренко для меня было неожиданным, как и для многих. Среди болельщиков «Ротора» было голосование, кто должен возглавить команду. Лидировали в опросе Юрий Семин, Вадим Евсеев, Курбан Бердыев. То есть те кандидатуры, которые на слуху. Но прошло 2 часа с начала опроса, и мы узнали о новом назначении. В данной ситуации, когда остается 7 туров, и мы играем с клубами из верхней части турнирной таблицы, хотелось бы кризисного менеджера. С другой стороны, тренер с именем вряд ли придет, когда трансферное окно уже закрыто. Уже ничего невозможно изменить. И сейчас главная задача встряхнуть игроков, чтобы они поверили в себя.

ТЕНЬ ЮРИЯ СЕМИНА РЯДОМ

После назначения Юрия Батуренко в «Ротор» многие сразу же начали говорить о том, что в волгоградской команде будет и Семин. Возможно, даже как тренер-консультант. Но этому подтверждению нет.

- Футбольные люди говорят, что как тренер Батуренко классный. Но как ассистент, скорее всего. С другой стороны, с большой долей вероятности его будет консультировать Юрий Семин. Нам остается только верить и наблюдать, - говорит Эльдар Аскеров.

- Назначение Батуренко в «Ротор» - это отложенное назначение Семина. Юрий Батуренко его тень, я читаю это как разговор Волгограда с Юрием Палычем, - такое размышление написал у себя в телеграм-канале журналист и блогер Василий Уткин.

А волгоградский журналист Евгений Калинин отметил, что, возможно, изначально «Ротор» обратился к Юрию Семину. Но после услышанного отказа предложение поступило его бывшему ассистенту.

- Могу предположить, что предложение вначале поступило самому Семину. Но футбольному мэтру принимать за семь туров до окончания сезона команду с не очевидными перспективами сохранения места в РПЛ - большой имиджевый риск. Если «Ротор» вылетит, то тренировать команду ФНЛ в его статусе просто нет смысла. А если «Ротор» останется, то возглавить ее и начать с чистого листа он успеет. Особенно, когда будет понимание по бюджету клуба и целям команды на следующий сезон. Поэтому Батуренко видимо было предложено отправиться в Волгоград своеобразным дозорным, посмотреть, что там и как, погреть место. А вот после завершения сезона стоит ожидать воссоединение в «Роторе» многолетнего успешного тандема Семин – Батуренко. Появление в команде одного может расцениваться, как косвенный признак скорого появлением другого. Если это не так, то назначение Батурина просто теряет здравый смысл.