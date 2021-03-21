Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 марта: число смертей перевалило за 900

За последние сутки в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 133 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области застыл на одном уровне. Ежесуточно заболевает примерно равное число жителей. Несколько месяцев назад темпы прироста были куда больше. Тем не менее, болезнь все равно продолжает охватывать все большее число волгоградцев. Пусть и не так активно, как было раньше. 21 марта в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 133 человек. Сегодня регион занимает 12-е место в стране по числу новых случаев COVID-19. Всего за время пандемии ковидом заболели 52 420 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. По всей стране за последние сутки выявили 9 299 случаев COVID-19 в 84 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 марта 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За последние сутки по области наибольшее число новых случаев ковида выявили в Волгограде. Заболели 62 жителя областного центра. Во втором по величине городе региона, в Волжском, 10 новых заразившихся. Также заболели жители 20 районов. В Камышинском подхватили вирус 7 человек, в Светлоярском и Фроловском - по 6. В остальных районах цифры еще меньше. По возрастным категориям 21 марта больше всего заболевших - это пенсионеры старше 65-ти - 43 жителя региона. Заразились 37 волгоградцев, которым 30-49 лет, 35 жителей области 50-64 лет. Среди молодежи 18-29 лет получили положительные результаты тестов 14 человек. Заболели также 1 ребенок 1-6 лет, 2 школьника 7-14 лет и 1 подросток 15-17 лет.

Медикам пока не удается спасать всех пациентов, которые подхватывают вирус. Ковид остается смертельной болезнью. За последние сутки в Волгоградской области подтвердились еще 6 летальных исходов. Всего коронавирус убил уже 902 жителя региона.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Без существенных изменений остается выписка заразившихся после выздоровления. Каждый день из ковидных стационаров или после амбулаторного лечение выписывается примерно одно и то же число волгоградцев. За последние сутки окончательно победили вирус 125 жителей Волгоградской области. Всего в регионе уже 50 153 выздоровевших от коронавируса.