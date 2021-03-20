В Волгограде эксперты обследуют место обрушения на мельнице Гергардта с помощью дронов

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"

В пятницу, 19 марта, специалисты приступили к обследованию места обрушения на мельнице Гергардта в Волгограде. По итогам этого обследования подготовят проект противоаварийных работ. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва».

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"

- Уже вчера эксперты музея при помощи автовышки и дрона оценили масштаб разрушений, зафиксировали всю информацию на фото и видео, чтобы на основании этих данных разработать проект и наметить планы по предотвращению дальнейшего разрушения здания, - уточняют в музее.

- Произошло осыпание 15 квадратных метров южного фронтона. Сейчас специалисты осматривают здание, визуально оценивают трещины, которые появились на стенах. Также они оценят состояние металлических тяжей , которые были установлены в здании еще в 70-е годы. И чтобы каким-то образом остановить процессы разрушения мельницы, будет разработан проект противоаварийных работ, - уточняет директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

После проект проверят специалисты из органов по охране объектов культурного значения и с их разрешения можно будет приступить к работам.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"

- Вообще зданию Мельницы Гергардта давно требуется целый комплекс полноценных научных исследований, изыскательских работ, по итогам которых надо подготовить научно-проектную документацию с целью подготовки его к консервации. Противоаварийные работы, по большому счету, надо проводить по всему зданию, а не только по южному фронтону, где произошло обрушение, - считает Дементьев.

Но сейчас, в качестве экстренных мер, конечно же, возьмутся именно за южную часть Мельницы. К тому же, именно к этой стене примыкает пешеходная зона (так изначально было предусмотрено авторами проекта), а значит, она должна быть максимально безопасной.

- Учитывая что реставрационные работы обходятся очень дорого, мы инициировали проведение совещания в Министерстве культуры РФ, где будем обсуждать этот вопрос. Запланировано оно на 23 марта, - рассказывает план действий директор волгоградского музея.

Да, будут просить, чтобы в первоочередном порядке выделили средства на проведение полного комплекса консервационных работ на Мельнице Гергардта. Напомним, что уже есть согласованная в 2020 году программа реставрации и капитального ремонта всех объектов Музея-заповедника.

Также волгоградские общественники и депутаты подготовили письмо в адрес Федерального координатора проекта «Историческая Память» - Александра Хинштейна - с просьбой оказать содействие в выделении финансирования для необходимых работ на Мельнице Гергардта.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"

Напомним, вечером 16 марта из-за накопившейся влажности и сильного ветра обрушилась часть стены Мельницы Гергардта. К сожалению, отвалился как раз фрагмент, где была надпись «Гергардт» на боковом фасаде. Эта надпись представляла особую ценность, была узнаваемым элементом. Волгоградцев не на шутку встревожило это ЧП, ведь обрушившаяся часть стены могла повредить и другие элементы здания, или, того хуже, рухнуть кому-то на голову. Тут же заговорили о необходимости консервации объекта.

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