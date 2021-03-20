Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 марта: еще шесть смертей от COVID-19

Число умерших от ковида в регионе приближается к тысяче. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошел ровно год с тех пор, как в Волгоградской области начали вводить ограничения по коронавирусу. Уже год наш регион живет в условиях пандемии. И только сейчас – в марте 2021-го – эксперты фиксируют стабилизацию ситуации. В Волгограде и области число новых заболевших постепенно снижается. Так, за минувшие сутки, к 20 марта, положительный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился всего у 131 человека. Но о том, что мы побороли ковид, речи пока не идет. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 марта 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Численность новых ковидных пациентов снижается не только в Волгоградской области, но и по всей стране. Так, за последние сутки в России выявлено 9 632 случая COVID-19 – в разы меньше, чем осенью 2020-го. Но в списке регионов Волгоградская область занимает далеко не последнее место по уровню заболевания. Мы по-прежнему в «двадцатке» самых опасных субъектов РФ. На сегодняшний день наш регион занимает 12-ю строчку ковидного рейтинга. Всего с начала пандемии у нас уже перенесли (или еще болеют коронавирусом) 52 тысячи 287 человек. То есть столкнулся с COVID-19 каждый 48-й житель нашей области. И это те, кто обратился в больницу, и кому официально подтвердили диагноз. На деле – эти цифры гораздо больше. С учетом вакцинированных можно сказать, что в Волгоградской области постепенно формируется коллективный иммунитет от ковида.

В смертельный список сегодня, 20 марта 2021 года, добавили еще шестерых волгоградцев. Итого, официально от ковида в регионе уже умерло 896 человек. Но, если учесть, что сегодня в смертельную статистику попадают еще те, кто умер месяц-полтора назад, то на данный момент в реальной картине число умерших в регионе приближается к тысяче. И расслабляться волгоградцам пока не советуют.