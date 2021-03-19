«Помогите найти папу»: волгоградка просит возобновить поиски пропавшего самолета и его экипажа

Фото с личной странички пропавшего пилота из Камышина - Олега Боева.

«Может найдутся неравнодушные люди, искренне сопереживающие нашей беде и помогут нам», - с таким криком на грани отчаяния обращается к волгоградцам (и не только) девушка из Камышина Волгоградской области Анастасия Боева. Она просит помощи в поисках ее отца – Олега Боева – пилота Ан-2, который пропал летом 2020-го в республике Бурятия.

«19 июля 2020 года в республики Бурятии с посёлка Кырен мой папа со своими коллегами отправились на воздушном судне Ан-2 изучать местность для последующего выполнения авиационных работ по обработки лесного массива против сибирского шелкопряда. И пропал», - рассказывает печальную историю дочь пилота Олега Боева.

На борту пропавшего самолета было шесть человек. Все опытные пилоты с большим стажем. Их искали несколько месяцев. Главная трудность заключалась в том, что у Ан-2 не было плана полета, ведь они полетели, чтобы разработать тот самый маршрут. Территория поисков была огромной – вся горная гряда Восточных Саян между Бурятией и Иркутской областью. Самолет так и не нашли. 24 сентября поиски официально прекратили.

Фото с личной странички Анастасии Боевой - дочери пропавшего пилота.

«Всё это время мы не теряем надежду. Некоторые родственники сами ходили в тайгу. Мы нанимали местных охотников, но всё безрезультатно. Но мы их по-прежнему ждем. Возможно, они еще живы», - надеется камышанка.

Родные и близкие решили: как только потеплеет, сами возобновят поиски. «Мы хотим нанять охотников. А еще есть технология поисков с помощью дронов, которые оснащены специальным сканером и умеют летать в лесной местности. Но для поисков нам надо минимум 300 тысяч рублей. У многих из пропавших пилотов остались несовершеннолетние дети, и собрать такую сумму самим нам не по силам. Помогите!» - обращается Анастасия Боева. -Мы молимся, чтобы наши родные вернулись домой»

Для тех, кто хочет помочь семьям, реквизиты тут.