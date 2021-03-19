Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 марта: рекордно низкое число заболевших в этом году

Актуальная информация о коронавирусе на 19 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже год жители Волгоградской области живут в условиях пандемии: за этот период более 52 тысяч жителей официально заразились коронавирусом. Статистика то росла, то падала, то вновь поднималась, заставляя волгоградцев нервничать – все с нетерпением ждали, когда жизнь вернется в прежнее русло. Но самый пик пришелся на зимние месяцы. В декабре число зараженных достигало более 280 человек за сутки. Благодаря ограничительным мерам, к весне эпидемиологическая обстановка выровнялась: на 19 марта портал стопкоронавирус.рф сообщил о 127 случаях заражения. Рекордно низкий показатель в этом году. Однако Волгоградская область была и остается в первой двадцатке по приросту. Сегодня она находится на 14-м месте. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 19 марта 2021 года.

Фото: Яндекс. Коронавирус: статистика.

Число выздоровевших чуть меньше, заболевших: сегодня врачи выписали 123 пациента, которые после лечения получили отрицательные тесты на ковид.

Фото: стопкоронавирус.рф

Но коронавирус продолжает убивать волгоградцев: за сутки – 6 летальных случаев. Всего же COVID-19 стал причиной смерти 891 жителя Волгоградской области.