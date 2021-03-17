На земле героев снова победа

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ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», реализует в Котельниковском районе Волгоградской области проект по освоению крупнейшего в России месторождения калийных солей, уделяет большое внимание развитию детского спорта и популяризации здорового образа жизни среди сотрудников предприятия, поддерживает проведение спортивных турниров, строит спортивные площадки и залы для сотрудников и всех котельниковцев. Физическая культура входит в число пяти общекорпоративных приоритетов системы социальной политики компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко.

На основе профсоюзной организации Гремячинского горно-обогатительного комбината созданы и действуют футбольные, волейбольные и другие спортивные команды. Однако, к большому сожалению игроков и болельщиков команд, из-за пандемии проведение любых состязаний было приостановлено. И вот, в конце февраля, в рамках программы «20 добрых дел «ЕвроХима», которая запущена в честь празднования двадцатилетия работы компании, состоялся первый после большого перерыва турнир по мини-футболу. Правда, соревнование в целях профилактики коронавирусной инфекции проводилось без зрителей и с соблюдением всех норм безопасности.

Турнир проходил четыре дня с участием шести команд. В борьбе за кубок, медали и грамоты в спортивном комплексе «Кристалл» города Котельниково сошлись сборные «ЕвроХим-ВолгаКалий», ФГУП «УС-30», Октябрьского района и Профессионального Училища № 45 города Котельниково.

Футбольный турнир организован силами профсоюзной организации Гремячинского горно-обогатительного комбината.

Все 10 матчей спортсмены боролись до последнего, проявив максимум умений и усилий, показав блестящую подготовку и упорство в борьбе за призовые места.

По итогам турнира победителем стала команда профсоюзной организации «ЕвроХим-ВолгаКалия», второе место заняли спортсмены «Шахтер» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», третье место завоевали игроки Профессионального Училища № 45.

«Футбол входит в число самых популярных и массовых видов спорта на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. Организовывая спортивные мероприятия для сотрудников ГОКа и других команд Котельниково, мы поддерживаем стремление работников предприятия к занятию спортом, что ведет к улучшению здоровья и морального климата в коллективе», – отметил председатель профсоюзной организации Виктор Глущенко.