Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 марта: плюс 4 умерших и 132 заболевших

Волгоградцы уже год живут в условиях повышенной готовности. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области на сегодня 132 новых случая коронавируса. Это больше, чем официально фиксировали в последние дни, но пока не настолько, чтобы проявлять серьезное беспокойство. Тем не менее, заболеваемость ковидом падает по всей стране и наш регион все еще стабильно на 13-м месте по приросту заразившихся. По общему числу заболевших почти за год Волгоград и область тоже покидает топ-15, на сегодня эта цифра - 52 тысячи 29 человек. Подтвердили за последние сутки всего четыре новых смерти. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 марта 2021 года.

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За последние сутки выписались из ковидных госпиталей Волгограда и области после выздоровления 129 человек, всего же по данным стопкоронавирус.рф одолели вирус и его последствия уже 49 777 волгоградцев. Если прибавить к этому числу количество умерших, которое на сегодня достигло 885 человек, становится ясно, что с положительными ПЦР-тестами ковидных больных на сегодня не так уж и много.

Однако в инфекционных больницах на утро 18 марта остается более 2,2 тысячи жителей Волгограда и области - 2203 взрослых и 16 детей. Молодежи среди них единицы, зато немало возрастных пациентов. Почти у каждого пневмония и прочие осложнения.

Тем временем, власти региона опасаются, что осенью ситуация с коронавирусом в Волгоградской области вновь накалится (предыдущий прогноз сулил вспышку весной). Поэтому серьезно ослаблять карантинные ограничения не планируют.