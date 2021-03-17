Мама ушла в магазин, младенца оставила с братом: в Волгограде 8-месячный малыш утонул в ванной

До приезда врачей волгоградка сама пыталась откачать сынишку, но он уже умер. Фото: Юлия Данильченко

Сегодня, 17 марта, в Кировском районе Волгограда произошла трагедия: 8-месячный мальчик утонул в ванной. Следственные органы проводят проверку.

Известно, что мама оставила младенца с 16-летным сыном. Сама отлучилась в магазин за продуктами. Это была рядовая ситуация, подросток и раньше присматривал за младшим братиком.

- В какой-то момент подросток заметил, что малолетнему необходимо провести гигиенические процедуры, в связи с чем он решил его искупать, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Школьник отнес ребенка в ванну, набрал воды и ненадолго отлучился. Вернулся через несколько минут, но младенец уже не подавал признаков жизни. Подросток сразу же позвонил маме, все ей рассказал. Та по дороге домой вызвала «скорую». До приезда врачей она сама пыталась откачать сынишку, но он уже умер. Старший брат испытал такой шок, что его пришлось срочно госпитализировать для оказания психологической помощи.

Причина смерти младенца устанавливается. Предварительно, он захлебнулся. Следователи установили, что уровень воды в ванной был примерно 7 сантиметров.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.