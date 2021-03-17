Под Волгоградом мужчина убил соседа из-за неправильной нарезки сала

Два мужика не поделили сало, один умер, второму грозит до 15 лет колонии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это ж как надо любить сало, чтобы убить из-за него? Причем не в шутку, а на самом деле. В Волгоградской области спор двух мужчин о способах нарезки сала закончился поножовщиной. Подробности этой истории «КП-Волгоград» рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

Произошло это 13 марта в городе Котельниково. В тот день к 38-летнему мужчине зашел в гости его 43-летний друг-сосед. Как водится, достали бутылку и устроили застолье. В какой-то момент закуска закончилась, и хозяин достал сало. Стал нарезать и вот тут вспыхнул конфликт.

«Да, как ты сало режешь? Неправильно ты делаешь», - возмутился гость и попытался забрать из рук хозяина нож, чтобы продемонстрировать правильную нарезку. Это и стало апогеем конфликта.

- Хозяин жилища схватил нож, которым резал сало, и нанес несколько ударов в шею и грудь оппонента. Проникающие ранения оказались смертельными. 43-летний гость скончался на месте от полученных ранений, - рассказывает руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области.

Осознав, что натворил, 38-летний волгоградец сам вызвал «скорую» помощь. Но врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

- Убийцу уже взяли под стражу. Он во всем сознался. По данному факту завели уголовное дело. Следователи уже провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства и допросили свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз. Таким образом, органами следствия собраны достаточные доказательства, свидетельствующие о причастности виновного к совершенному преступлению. Грозит задержанному от 6 до 15 лет лишения свободы, - уточняет Хонгор Муджиков.

К слову, в 2017 году в городе Фролово Волгоградской области из-за сала скончались сразу двое жителей – мужчина и женщина. Оба подавились любимым продуктом. Причем обе трагедии произошли в один день, но в разных семьях.