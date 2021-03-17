Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 марта: новый минимум – 128 заболевших

Меньше становится новых ковидных больных, меньше и тяжелых пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки, к 17 марта 2021 года, в Волгоградской области положительный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили всего у 128 человек. Это минимальное значение за последние полгода. Волгоградская область даже упала в рейтинге «опасных» по темпам распространения регионов России с 13-го на 14-е место. Вот только смертность еще высокая: сегодня шестерых волгоградцев добавили в летальный список ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 марта 2021 года.

Инфографика Яндекса.

Плюс 128 за сутки. В последний раз такой уровень заболеваемости фиксировали в регионе еще в конце сентября-начале октября 2020-го. К тому же число выписанных после выздоровления почти сравнялось с числом новых пациентов. Так за минувшие сутки после успешно перенесенного COVID-19 выписали 125 волгоградцев. Специалисты Роспотребнадзора и медики признают: ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Поэтому даже сняли требование об обязательном ношении перчаток и постепенно закрывают ковидные госпитали. Но напоминают: коронавирус никуда не исчез, так что бдительность терять не надо! На сегодняшний день ковидом в Волгоградской области переболели уже более 51 тысячи человек. Если точнее – 51 тысяча 897 волгоградцев. В России с нарастающим итогом выявлено 4 418 436 случаев человек в 85 регионах. И это не предел.

Растет по-прежнему и смертельный список коронавируса в Волгоградской области: к 17 марта 2021 года в нем значится уже 881 человек. Сегодня в него внесли еще шестерых. Всего с начала пандемии в России от COVID-19 скончалось 93 364 человека.