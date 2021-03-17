Фото: СК "Ротор"

В 23-м туре Российской премьер-лиги состоится встреча хорошо знакомых друг с другом команд. Но они давненько не виделись. «Ротор» примет «Ростов». В первом круге их матчу не суждено было состояться. А это южное противостояние имеет давнюю историю и всегда подогревается интересом болельщиков двух клубов. Битва соседей. Оба коллектива сейчас находятся не в самом лучшем расположении духа. «Ротор» имеет двухматчевую безвыигрышную серию и место в зоне стыков. «Ростов» выше в турнирной таблице. Но он не побеждает уже на протяжении четырех туров кряду. «КП» рассказывает о главных моментах матча Ротор – Ростов 17 марта 2021.

Статистика личных встреч Ротора и Ростова насчитывает уже 26 матчей в российской истории. Больше побед у волгоградцев. Все-таки в 90-е они были куда сильнее, нежели желто-синие. Команда с берегов Волги обыгрывала соседей 14 раз. Дончане были сильнее в семи дуэлях. Еще 5 матчей завершились вничью. Статистика забитых мячей 50-34 в пользу «Ротора». Последняя игра между командами датирована 2014 годом, когда «Ростов» выбил сине-голубых из четвертьфинала Кубка России, разгромив со счетом 3:0. А встреча 8-го тура в первом круге текущего сезона РПЛ не состоялась из-за вспышки коронавируса в «Роторе».

Прогнозы букмекеров в матче Ротор – Ростов 17 марта 2021 говорят о том, что победят гости. На выигрыш дончан коэффициент 2,36. Ничья оценивается котировками 3,0. А на успех «Ротора» коэффициент 3,55. Прогноз «КП» на матч Ротор – Ростов: победа желто-синих.

Стартовые составы на игру Ротор – Ростов будут объявлены примерно за час до начала игры. Матч Ротор – Ростов начнется 17 марта 2021 в 18:00.

Прямую видеотрансляцию матча Ротор - Ростов можно посмотреть 17 марта 2021, начиная с 17:55 на телеканалах «Матч» и «Матч.Премьер». В 18:00 начнется прямая телетрансляция матча Ротор - Ростов.