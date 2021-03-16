Клиенты ВТБ в Масленицу на 10% увеличили траты в кафе и ресторанах

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Об этом свидетельствуют данные карточного бизнеса ВТБ. При этом средний чек за один заказ в таких заведениях не превысил прошлогодние показатели и составил порядка 500 рублей.

По данным эмиссии ВТБ, москвичи и гости столицы в масленичную неделю потратили в кафе и ресторанах 865 млн рублей – на 12% больше, чем на Масленицу 2020 года. Средний чек на блинчики и другие традиционные масленичные блюда составил в Москве 730 рублей.

Жители Санкт-Петербурга и туристы с картами ВТБ за масленичную неделю потратили в заведениях общепита Северной столицы 277 млн рублей – на 7% больше, чем годом ранее. Средний чек на масленичные угощения в профильных заведениях составил порядка 550 рублей.

«В этом году спрос на традиционные угощения в кафе и ресторанах оказался выше, чем на Масленицу 2020 года, хотя тогда она пришлась еще на доковидный период. Мы видим, что спрос вырос как в классических ресторанах, которые адаптировали свое меню под праздник, так и в традиционных местах с обширным выбором блюд традиционной кухни. В ресторанах русской кухни, блинных и вареничных клиенты банка за неделю оставили 68 млн рублей. При этом средний чек остался в целом по России на уровне 500 рублей, не превысив прошлогодние показатели. С учетом того, что многие жители крупных городов поехали на Масленицу в соседние региональные центры, можно сказать, что в этот раз праздник стал еще и драйвером роста внутреннего туризма», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.