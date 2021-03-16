«Неужели он существует?»: известный фотограф Дмитрий Марков приехал в Урюпинск и не нашел ни одной живой козы

Блогеры бросили все и поехали в Урюпинск Фото: Андрей МИРЕЙКО

«Брошу все, уеду в Урюпинск». Эта фраза известна не только в Волгоградской области, но и за ее пределами. А чем же там привлекателен город, который прозвали столицей российской провинции? И вообще существует ли он? Потому как, оказывается, есть сомнения, что он реальный. Известный фотограф Дмитрий Марков, который специализируется на снимках «провинциальной России», и блогер Поля из деревки, которая в социальных сетях рассказывает про жизнь в деревне, приехали в Урюпинск, чтобы удивиться, впечатлиться или разочароваться городом в Волгоградской области. Их видеовпечатления вышли на ютуб-канале Алексея Пивоварова «Редакция».

УРЮПИНСК СУЩЕСТВУЕТ!

- Меня читатели предупреждали, что на въезде будет ******, - делится Дмитрий Марков в трясущейся машине в сотне километрах от Урюпинска. Степные дороги в области известны своим не лучшим состоянием за пределами региона.

Фотограф также рассказал, что многие его подписчики не верят в существование Урюпинска. Якобы это вымышленный населенный пункт.

- Неужели он действительно существует? – этот комментарий стал самым популярным в соцсетях Дмитрия Маркова под публикацией о поездке в Урюпинск. – Люди считают, что это такой же квазитопоним, как Мухосранск. Для многих открытие, что это реальный город. А он старше Санкт-Петербурга. Только я не понял, почему в центре города стоит коза с козленком?

Коза-кормилица удивила гостей Урюпинска. Почему она стоит в центре, они поинтересовались у местных жителей и узнали, что город – пуховый край.

УРЮПИНСКИЙ ВИНЕГРЕТ

Первые впечатления у блогеров от Урюпинска остались не самые приятные. Они осмотрелись по сторонам – всюду все намешано.

- Символ нашей провинции – этот тот винегрет, который нас окружает. Какой-то новострой, пятиэтажка, кондиционеры, детская площадка, совет ветеранов, памятник. Как это все здесь оказалось? – недоумевает Дмитрий Марков.

Зато гостей поразило убранство места, где они остановились. Вместо люксовых гостиничных номеров они разместились в комнатах в старорусском стиле.

- Здесь везде фата – на светильнике, подушках, на окнах. Сундук здесь для драгоценностей моих, - радовалась Поля из деревки.

АКТИВНАЯ УРЮПИНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

Блогеры «Редакции» отправились на знакомство с местной активной молодежью. Некоторые из них перебрались в Москву. Но о малой родине не забывают. Стараются делать город современным. Например, в Урюпинске проходит фестиваль городской культуры. Помимо этого, на улицах провинциального городка появляются различные граффити Майкл Джексон, Виктор Цой, Сальвадор Дали и – внезапно - Юрий Дудь.

Кадр с видео на ютуб-канале "Редакция"

- А нам сказали, что здесь есть какая-то арка? – спросили блогеры.

- Да, мы к ней идем. Она была не самым комфортным и приятным местом. Там было темно. И еще люди вечерами использовали углы не по назначению. Метили. И мы хотели исправить эту ситуацию. Там уже провели свет, арку расписали, - рассказала автор культурных проектов в Урюпинске Валерия Мелованова.

А еще в Урюпинске скоро откроется арт-туалет. Бесплатный. Но он будет необычный, красивым и в архитектуре разных направлений. Средства на него собрали из пожертвований на площадке для краудфандинга.

Большинство россиян стремятся как можно скорее покинуть свой город и переехать в Москву. А что, если сделать наоборот? Алексей Нарычев несколько лет назад последовал по обратному маршруту – из Подмосковья. И открыл в Урюпинске первую кофейню, затем кафе. Он отметил, что столица хоть огромна, но человек чувствует себя там одиноким.

- Нужен ли ты там? Вот мои друзья живут в новом районе. На 100 метров 5 кафешек. И вот они сидят и смотрят друг на друга. А здесь ни одной не было. Поэтому зачем в Москве столько?

Для активных людей, которые не хотят уезжать с малой родины, нужны различные площадки для досуга. Горнолыжный склон? В Урюпинске он есть. Конечно, он не конкурент горам Кавказа. И появился на месте оврага. Но для местных он заменяет поездку, например, в Сочи или на Домбай. Общественное пространство «Гештальт» собирает вместе урюпинцев, которые любят заниматься творчеством. Неважно каким. Зато есть, где его проявить, и предложить какие-то идея для улучшения города.

МУСОР НА УЛИЦАХ

Но не все так радужно. Приехавшие блогеры сильно удивились, когда увидели на улицах пакеты с мусором. Оказывается, на весь город нет ни одно контейнера для отходов. По вечерам разъезжают машины и собирают мусор, который жители оставляют у дорог.

- Эта ситуация не устраивает. Памятники всякие ставят, лавочки. А контейнеров нет, - жалуется местный житель.

Посмотрели Дмитрий и Поля, о чем пишут в местных СМИ. Воровство, грабежи. То бензин кто-то стащил, то целые куски мяса и сала. Ну и без воровства денег не обходится. Одними общественными пространствами уровень жизни не поднять.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕМЬИ

Но еще приятно удивило блогеров то, что в Урюпинске работают социальные семьи. Одинокие пенсионеры вместо домов для престарелых оказываются в других семьях, которые оказывают за ними уход. Такой подход работает с 2012 года.

- Это программа не про деньги, программа про людей. Компенсация за уход за пенсионером 9000 рублей в месяц. Если это инвалид первой группы, то еще порядка 50% доплата, - рассказала сотрудник Урюпинского Центра социального обслуживания населения Оксана Куликова.

- Ну не сказать, что на этом можно разбогатеть, - отметил Дмитрий Марков.

НИ ОДНОЙ ЖИВОЙ КОЗЫ

Коза – символ Урюпинска. Но в городе не оказалось ни одного живого рогатого животного. Даже в музее козы. Путешественники по Урюпинску поехали к местным жителям. Но никто в частном секторе не держит коз.

- Не знаю, по-моему ни у кого вообще нет коз. Все поперевели. Раньше были в каждом дворе. Но стало невыгодно. И у меня было до 20 штук. А сейчас все обесценилось, - рассказала жительница Урюпинска.

В конце выпуска Дмитрий Марков и Поля из деревки рассказали о своих впечатлениях от Урюпинска. Они не разочаровались. Но ощутили недосказанность.

- Если смотреть с позиции местных жителей, тут неплохо, - отметил фотограф. - Есть какие-то интересные места. Пусть немного, но все равно какой-то выход для молодежи эти общественные пространства. Но если говорить с позиции туриста, мне не хватило какой-то аутентичности, чтобы понимать, чем Урюпинск отличается Ярославля или Костромы. Нет своих фишек. Есть коза в центре, но, похоже, она тут единственная.

- Приведение осталось от козы, - добавила Полина.

- Было бы здорово, чтобы попробовали найти какую-то аутентичность.