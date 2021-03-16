«Страшно было, что могу не успеть»: волжанин спас двух упавших под лед мальчишек

Фото из личного архива Валерия Данилова.

«Да какой я герой? - сразу парирует на мое обращение к нему 26-летний Валерий Данилов. – Любой на моем месте поступил бы также. И должен поступить также». А, между тем, этот скромный молодой человек из Волжского Волгоградской области спас двоих детей. Он в прямом смысле, рискуя жизнью, вытащил школьников из ледяной воды. К сожалению, третий ребенок скончался.

«Я все время прокручиваю в голове события того дня и мучаюсь: мог я спасти третьего малыша тогда или нет», - признается Валерий.

Напомним, трагедия произошла 14 марта на реке Ахтуба. Трое мальчишек – 6,7 и 10 лет – пошли гулять к водоему. Знали, что лед уже хрупкий, но все-таки решили проверить его на прочность. И все трое провалились в ледяную реку.

«Я шел мимо по берегу в наушниках, когда увидел, что кто-то барахтается в реке. Спустился к воде и увидел трех мальчишек. Они кричали и пытались выбраться, но никак не могли зацепиться за скользкий лед. Понял, что добраться к ним по льду не смогу, провалюсь, нужна палка. Оглянулся в поисках и увидел группу подростков. Крикнул им, чтоб вызывали «скорую» и спасателей, а сам с сухой веткой в руках пополз на животе к тонущим детям», - вспоминает Валерий.

К тому моменту один из мальчишек уже, видимо, потерял сознание. Молодой парень вытянул сначала младшего, а потом потянулся за старшим ребенком.

«Понимал, что более крупного пацана на лед я не вытяну и рухну в ледяную воду сам, но другого выхода, чтоб его достать не было. Счет шел на минуты. Благо на тот момент к месту уже подъехали полиция и спасатели. Из реки нас доставали уже обоих. Третьего малыша вытащил спасатель в водолазном костюме, он пытался привести его в чувства, но…», - останавливается на полуслове волжанин.

Медики оказались уже бессильны. Почему дети оказались сами в этом довольно безлюдном месте на реке, теперь выясняют следователи. А власти Волжского пообещали наградить Валеру Данилова за проявленное мужество и героизм.

«Я не герой, я звукорежиссер, причем временно безработный (как раз в поиске). У меня нет навыков спасения людей. И, конечно, я никогда не думал, что окажусь в подобной ситуации. Мне очень жаль, что один ребенок не выжил. Но осознание того, что двое из них будут жить дальше – греет душу. Ведь нет ничего ценнее, чем жизнь», - говорит молодой парень из Волжского.