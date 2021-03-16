Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 марта: заболеваемость ковидом снижается, зато началась эпидемия ОРВИ

За последние сутки в Волгоградской области коронавирусом заболел 131 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области сохраняется в одной и той же динамике. Ежедневно фиксируется небольшое снижение числа новых заболевших. Конечно, хочется наконец-то дождаться тот день, когда не будет новых положительных тестов на COVID-19. Но пока с этим придется повременить. 16 марта в Волгоградской области коронавирусом заболел 131 человек. Это на 2 пациента меньше, чем было накануне. Во вторник регион занимает 14-е место в стране по числу новых случаев ковида. Всего за пандемию заразились 51 769 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В России за последние сутки выявили 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 марта 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

На одном уровне сохраняется смертность от коронавируса в Волгоградской области. Сегодня подтвердились 6 летальных исходов, которые произошли от осложнений ковида. Пандемия, по официальным данным, унесла жизни уже 875 волгоградцев.

Коронавирус в Волгоградской области. Статистика портала стопкоронавирус.рф.

За последние сутки благополучно завершили борьбу с вирусом 127 волгоградцев, которые выписались из инфекционных госпиталей или с амбулаторного лечения. Ежедневно вылечивается примерно равное число пациентов. Всего с марта прошлого года ковид победили 49 523 жителя региона. В стационарах сейчас находятся 2299 человек, в том числе 23 ребенка. Среди них коронавирус подтвердился у 1371 пациента.

Многие волгоградцы уже являются обладателями антител к COVID-19. Они их приобрели после болезни или после вакцинации. В редакции «КП-Волгоград» есть и перенесшие ковид, и привитые «Спутником V». Они сдали анализы на антитела и сравнили, у кого их больше.

Если заболеваемость коронавирусом понемногу идет на спад и уже далека от пиковых значений осени и начала зимы, то сейчас начинают активничать другие вирусы. В Волгоградской области началась эпидемия ОРВИ. Среди волгоградцев в возрасте от 15 лет и старше уровень заболеваемости на прошлой неделе превысил эпидемический порог на 5%. Некоторым заболевшим даже понадобилась госпитализация.