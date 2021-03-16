Перерасчет за отопление в январе сделают жителям 23 домов Волгограда: список

Волгоградцам вернут около 1,5 миллиона рублей за отопление. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Почти полтора миллиона рублей переплаты за отопление вернут жителям Волгограда по итогам января 2021 года. Кого-то из них обманули на несколько рублей, кого-то на тысячи. Перерасчет за отопление по итогам глобальной проверки департамента ЖКХ и ТЭК и Жилинспекции Волгограда в итоге получат жители 23 домов из тех 111, что за теплый январь заплатили как минимум на 15% больше, чем за морозный декабрь. По всем адресам подтвердились необоснованные начисления. «КП-Волгоград» публикует полный список домов, жители которых получат перерасчет за отопление в январе. Общая сумма корректировок космических счетов за тепло составит 1 миллион 469 тысяч 400 рублей.

- Сумма, которую собственники переплатили в январе, будет возмещена путем перерасчета в платежных документах за март, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Практически по всем адресам из списка обнаружили вмешательство в работу элеваторных узлов. В итоге рекордсменом в худшем смысле этого слова стал дом на улице Лавочкина, 6/1. Его жители переплатили за отопление 54,6% и горячие батареи обошлись им в астрономическую сумму.

При этом проверки после публикации в СМИ проходили с середины февраля до начала марта. Так что теперь волгоградцы хотят, чтобы им сделали перерасчет и за февраль. Ведь и в этом месяце тепло в их дома подавали «некорректно».

Полный список домов Волгограда, жителям которых сделают перерасчет за отопление по итогам января 2021 года

В Центральном районе, как уже писала «КП-Волгоград» перерасчет получат жители 5 домов из 22, попавших в «черный» список: улица Советская, 4 (26,45%); улица Ленина, 6 (28,98%), улица Ленина, 12 (25,45%), улица Ленина,19 (25,72%), улица Мира, 10 (13,75%).

Также 5 домов «нагрели» с отоплением в Дзержинском. Адреса: улица Землячки, 31 (8,78%); Качинцев, 122 (34,55%); К. Либхнехта, 13 (8,63%); проспект Жукова, 111 (7,33%) и проспект Жукова, 105 (33,51%).

Не меньше нарушений нашли в Краснооктябрьском. Здесь перерасчет получат также жильцы 5 домов на улицах: Варшавская, 3 (12,11%); Таращанцев, 16 (23,11%); Хользунова, 18 (13,99%); Штеменко, 6 (3,54%) и Штеменко, 43 (14,56%).

В Ворошиловском вернут деньги за отопление жителям трех домов по адресам: Лавочкина, 2 (16,59%), Лавочкина, 6/1 (54,60%), Циолковского, 19 (4,59%);

Также 3 дома вошли в список на перерасчет за отопление в Кировском: улица Козака, 7 (18,70%); Турбинная, 184 (17,68%); Турбинная, 188 (15,21%).

Меньше всего вернут жители Красноармейского района, где перерасчет получат жильцы только 2 домов: на улице Фадеева, 59 (11,92%) и на проспекте Героев Сталинграда, 15 (32,08%).

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы тоже не согласны с суммами в счетах за отопление, которые вам выставили этой зимой, пишите заявление в Жилниспекцию Волгограда с просьбой провести проверку. При наличии регистрации на портале госуслуг, проще всего сделать это через ГИС ЖКХ - dom.gosuslugi.ru. Также можно направить жалобу по почте на адрес: 400074, Волгоград, ул. Козловская, 39А.

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