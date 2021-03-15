Безопасности мало не бывает: «ЕвроХим-ВолгаКалий» внедряет новые стандарты охраны труда на производственной площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сейчас сотрудники комбината приступили ко 2-му этапу внедрения этой системы.

Повысить уровень защиты жизни и здоровья сотрудников предприятия позволяет поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – это процесс, основанный на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, контроле его рабочего участка или места и последующей беседе между работником и аудитором.

Некоторые виды методики бережливого производства — это концепция управления производственным предприятием, которая основана на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь – на Гремячинском ГОКе уже внедрены. Сейчас комбинат переходит к методологии 5S, которая позволяет сократить потери, связанные с непродуманной организацией рабочего места. Принцип 5S, а именно: сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование, позволит улучшить производство на основе непрерывного улучшения качества выполнения работ.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Итогом всех проведенных мероприятий должна стать концепция нулевого травматизма Vision Zero, мотивирующая работников на приверженность принципам безопасного производства, контроль рисков, разработку программ по улучшению системы безопасности на производстве, обеспечение безопасности на рабочих местах при работе с оборудованием, повышение квалификации, развитие профессиональных навыков и активное участие во всех мероприятиях по охране труда.

На руднике и сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского ГОКа уже внедрена ежесменная оценка рисков (ЕОР) и визуализация опасности и риска. Сотрудники предприятия регулярно производят анализ функционирования специальной оценки условий труда и системы управления промышленной безопасностью с последующей разработкой корректирующих действий.

Специалисты предприятия обучаются применению информационной системы управления «Промышленная Безопасность и Охрана Труда», проходят обучающие курсы по лучшим мировым практикам.