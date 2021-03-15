Волгоградским фермерам нужны на поля около 3 тысяч мигрантов

Без гастарбайтеров волгоградским фермерам не справиться. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За окном капель и волгоградские фермеры вовсю готовятся к весенним полевым работам. Технику закупили, топливом и семенами запаслись, осталось найти работников. Надежда на местных жителей, студентов и мигрантов, которым, есть надежда, в этом году разрешат приехать на подмогу нашим сельхозпроизводителям. Около 3 тысяч гастарбайтеров ждут на волгоградских полях.

- Ежегодно в Волгоградской области мы высеиваем и высаживаем почти 19 тысяч гектаров овощей. По объемам производства овощей наш регион входит в тройку российских лидеров. Вместе с Астраханской областью мы выращиваем порядка половины всех овощей «борщевого набора», - говорит заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Дмитрий Шульц.

Как вы понимаете, чтобы все это обработать, нужны тысячи работников. Каждый год волгоградским фермерам в этом помогали гастарбайтеры.Они тысячами приезжали в регион. В 2020-м из-за пандемии коронавируса их в Россию не пустили, властям и волгоградским фермерам пришлось выкручиваться. 7200 человек удалось привлечь в 2020 году через Службу занятости. Плюс, помогли студенты – 400 ребят отправили на поля в стройотряды (кстати, в этом году облсельхозкомитет также ведет переговоры с вузами о привлечении студентов). Но без мигрантов все равно не обойтись.

- В этом году в России разработали порядок привлечения иностранной рабочей силы. Сначала фермер, которому нужны гастарбайтеры, размещает заявку на портале «Работа в России». Эта заявка кроме общих данных содержит паспортные данные мигрантов, которые планируют приехать в Волгоградскую область. Их проверяет полиция на предмет возможности въезда в РФ и комиссия с точки зрения ненарушения миграционного законодательства, уплаты налогов и взносов, других критериев. Потом все данные согласовываются с федеральным центром и только после одобрения мигрантам разрешат въезд, - поясняет председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов. - На сегодняшний день 192 работодателя региона подали свои заявки на привлечение более 3 тысяч гастарбайтеров к работе на волгоградских полях. 2,6 тысяч заявок мы уже одобрили сейчас эти документы обрабатываются, после чего будут переданы на федеральный уровень для дальнейшего рассмотрения.Работа комиссии и обработка оставшихся заявок продолжается.